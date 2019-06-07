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Молодежный марафон «75» стартует 11 июня

07.06.2019 16:33 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

БРСМ приглашает всех принять участие в создании национального альбома «Беларусь помнит», где будут представлены молодежь республики, их деды и прадеды из поколений Победителей.

Молодежный марафон «75» стартует 11 июня

Вглядываясь в будущее, нам все чаще приходиться задумываться над уроками прошлого. В нашей истории тяжелейшим испытанием и самой героической эпопеей явилась Великая Отечественная война.

В годы войны Беларусь потеряла каждого третьего своего жителя. Об этом напоминают колокола Хатыни, тысячи больших и малых памятников по всей нашей стране.

За 75 лет, отделяющих нас от тех трагических событий в истории человечества, выросли новые поколения людей. Но в их сердцах всегда будет жить память о бессмертном подвиге советского народа, совершенном во имя свободы и независимости Родины.

Навечно в памяти людей останутся подвиги Николая Гастелло, Константина Заслонова, Марата Казея, Веры Хоружей и многих других наших земляков, положивших на алтарь Отечества, Победы свои жизни.

Молодежь высоко чтит подвиг павших и живых, известных и безымянных солдат Великой Отечественной, тех, кто не щадил своей жизни во имя торжества свободы и справедливости.

В ознаменование 75-летия освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков с 11 июня по 3 июля 2019 года Белорусский республиканский союз молодежи совместно с Федерацией профсоюзов Беларуси, Белорусским государственным музеем истории Великой Отечественной войны при поддержке Белорусской железной дороги и других заинтересованных проводят молодежный марафон «75»

Маршрут марафона пройдет по местам боевой славы. Символическими акцентами марафона станут: проведение открытых диалогов «Беларусь помнит!», опен-эйров «Цветы Великой Победы», создание полотнища «Беларусь помнит!», альбома «Беларусь помнит. Родные лица Победы» и функционирование мобильной экспозиции «Освобождение Беларуси» и др.

Молодежный марафон «75» стартует 11 июня

Каждый житель Брестской области может принять участие в создании национального альбома «Беларусь помнит. Родные лица Победы». Для этого необходимо принести фотографию родственника-освободителя в специальную фотолабораторию, установленную в местах проведения марафона.

Организаторы ждут вас по следующим адресам:

  • 11 июня в г.Барановичи, площадь Ленина с 14.30 до 17.00
  • 12 июня в г.Брест, площадка у центрального входа в ГУ «МК «Брестская крепость-герой» с 10.00 до 12.00
  • 12 июня в г.Пружаны, площадь у музея-усадьбы «Пружанский палацик», Брестская область, (г. Пружаны, ул. Советская, 50) с 16.00 до 17.00.

Планируется, что уникальные полотнище и альбом будут торжественно переданы на хранение в Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны.

По информации Ганцевичского РК ОО «БРСМ»


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Теги: Брест
 
 
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БРСМ приглашает всех принять участие в создании национального альбома «Беларусь помнит», где будут представлены молодежь республики, их деды и прадеды
 
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