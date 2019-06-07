Источник материала: Виртуальный Брест

С 06.06.2019 г. остановочный пункт "Зубачева" при следовании из центра города переносится на 100 метров назад (к дому №17 по ул. ГОБК).





Об этом проинформировали нас в Автобусном парке ещё позавчера.





второе фото - иллюстрация, поворот на ГОБК