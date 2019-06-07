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Переносится остановка "Зубачева". Куда, когда и на сколько метров?
08.06.2019 06:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
С 06.06.2019 г. остановочный пункт "Зубачева" при следовании из центра города переносится на 100 метров назад (к дому №17 по ул. ГОБК).
Об этом проинформировали нас в Автобусном парке ещё позавчера.
второе фото - иллюстрация, поворот на ГОБК
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