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Переносится остановка "Зубачева". Куда, когда и на сколько метров?

08.06.2019 06:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

С 06.06.2019 г. остановочный пункт "Зубачева" при следовании из центра города переносится на 100 метров назад (к дому №17 по ул. ГОБК).

Переносится остановка "Зубачева". Куда, когда и на сколько метров?

Об этом проинформировали нас в Автобусном парке ещё позавчера.

Переносится остановка "Зубачева". Куда, когда и на сколько метров?

второе фото - иллюстрация, поворот на ГОБК

 
 
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  С 06.06.2019 г. остановочный пункт "Зубачева" при следовании из центра города переносится на 100 метров назад (к дому №17 по ул. ГОБК). Об этом проинформировали нас в...
 
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