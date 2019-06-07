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Брестским десантникам приобретут самокаты. Электрические.
08.06.2019 06:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На
фото - иллюстрация
Начальная цена аукциона – 27 540 рублей.
Скриншот из goszakupki.by
По итогам аукциона товар должен быть доставлен в в/ч 92616 в Бресте самим продавцом.
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На сайте государственных закупок появилась информация об аукционе по закупке 24-х электросамокатов для воинской части 92616 в Бресте – там находится 38-я отдельная...
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