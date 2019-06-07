Брестским десантникам приобретут самокаты. Электрические.

Источник материала: Виртуальный Брест

На сайте государственных закупок появилась информация об аукционе по закупке 24-х электросамокатов для воинской части 92616 в Бресте – там находится 38-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада.





фото - иллюстрация

Начальная цена аукциона – 27 540 рублей.





Скриншот из goszakupki.by

По итогам аукциона товар должен быть доставлен в в/ч 92616 в Бресте самим продавцом.