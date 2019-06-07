«Сахарные детки»: в необычной школе состоялся необычный урок

Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской городской детской поликлинике № 1 с 2014 года функционирует «Школа сахарного диабета». «Сахарные детки» Брестской области вместе со своими родителями посещают уроки, которые помогают им лучше контролировать диабет. В обстановке «без халата» дети смелее задают вопросы по самоконтролю, обсуждают новые веяния в мире диабета, да и у родителей есть возможность найти единомышленников, обсудить общие темы. Занятия в «Школе» проводятся 2 раза в месяц, всю информацию о времени и месте проведения можно уточнить на сайте УЗ «БГДП №1».





В «Школе» часто проходят и праздничные занятия. Ребенку с сахарным диабетом можно (и нужно!) заниматься спортом, гулять с друзьями, ходить в кафе, просто он должен внимательно следить за своим здоровьем.





Члены первички ОО «БРСМ» детской поликлиники №1, инструктор-валеолог Ирина Козак и врач-эндокринолог Виктория Козел, организовали развлекательную программу для детей. В этот раз детский праздник состоялся в квест-студии «Точка». Участие в акции приняли: брестский фокусник Сергей Полячук, аниматоры Ольга Тысевич и Юлия Омельчук, сотрудники ООО «Зарга Медика» и медицинская лаборатория «Синэво», которые подарили детям хорошее настроение и памятные подарки.