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Прокуратура проводит работу по профилактике пьянства и наркомании среди несовершеннолетних
08.06.2019 06:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Прокуратурой г. Бреста на постоянной основе проводится анализ соблюдения законодательства, направленного на обеспечение безопасной жизнедеятельности несовершеннолетних и молодежи, обеспечению их прав и свобод, а также работа по повышению ответственности родителей за воспитание детей.
Значительная роль в проводимой работе уделяется мероприятиям, направленным на профилактику пьянства и наркомании среди несовершеннолетних. С учетом наступления периода летних каникул особую актуальность приобретают мероприятия по профилактике пьянства среди несовершеннолетних.
Только с начала каникулярного периода зарегистрировано уже 4 факта доставления несовершеннолетних в учреждения здравоохранения с алкогольной интоксикацией различной степени тяжести. В большинстве случаев одним из условий употребления спиртных напитков детьми является хранение родителями алкогольных напитков дома в доступном для детей месте.
С учетом важности защиты и обеспечения прав несовершеннолетних на безопасный
Также не стоит забывать о том, что законодательством Республики Беларусь запрещено нахождение несовершеннолетних в возрасте до 16 лет вне жилища с 23.00 часов вечера до 06.00 часов утра без сопровождения родителей или лиц, их заменяющих. За указанное правонарушение ответственность родителей наступает по ст. 17.13 КоАП Республики Беларусь.
Помощник прокурора г. Бреста
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