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Прокуратура проводит работу по профилактике пьянства и наркомании среди несовершеннолетних

08.06.2019 06:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Прокуратурой г. Бреста на постоянной основе проводится анализ соблюдения законодательства, направленного на обеспечение безопасной жизнедеятельности несовершеннолетних и молодежи, обеспечению их прав и свобод, а также работа по повышению ответственности родителей за воспитание детей.

Прокуратура проводит работу по профилактике пьянства и наркомании среди несовершеннолетних

Значительная роль в проводимой работе уделяется мероприятиям, направленным на профилактику пьянства и наркомании среди несовершеннолетних. С учетом наступления периода летних каникул особую актуальность приобретают мероприятия по профилактике пьянства среди несовершеннолетних.

Только с начала каникулярного периода зарегистрировано уже 4 факта доставления несовершеннолетних в учреждения здравоохранения с алкогольной интоксикацией различной степени тяжести. В большинстве случаев одним из условий употребления спиртных напитков детьми является хранение родителями алкогольных напитков дома в доступном для детей месте.

С учетом важности защиты и обеспечения прав несовершеннолетних на безопасный отдых в период летних каникул прокуратура г.Бреста обращает внимание родителей на необходимость усиления контроля за времяпрепровождением несовершеннолетних детей, вовлечения их в различные полезные организационные формы досуга, кружки, летние оздоровительные и трудовые лагеря, функционирующие в период летних каникул на базах общеобразовательных школ г. Бреста. Проведение с детьми бесед на тему вреда потребления алкогольных напитков, наркотических средств, а также последствий распития или нахождения их в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах, за что законодательством Республики Беларусь предусмотрена административная ответственность (ст. 17.3 КоАП Республики Беларусь).

Также не стоит забывать о том, что законодательством Республики Беларусь запрещено нахождение несовершеннолетних в возрасте до 16 лет вне жилища с 23.00 часов вечера до 06.00 часов утра без сопровождения родителей или лиц, их заменяющих. За указанное правонарушение ответственность родителей наступает по ст. 17.13 КоАП Республики Беларусь.

Помощник прокурора г. Бреста
Шостачук Наталия

 
Теги: Брест
 
 
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