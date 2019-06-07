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12-летняя брестчанка Александра Тарасенко стала чемпионкой Беларуси по шахматам

08.06.2019 06:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Чемпионат Беларуси по шахматам, который в этом году проходит в декорациях и тиши Национальной библиотеки, вышел на финишную прямую и в пятницу назовет своих триумфаторов. Однако самым заметным и неординарным событием первенства все болельщики и специалисты уже назвали участие в турнире трех вундеркиндов: 12-летних Артема Стрибука и Александры Тарасенко, а также 13-летнего Дениса Лазавика. Дети стремительно ворвались в когорту лучших шахматистов страны, продемонстрировав зрелый характер, острый ум и убедительную взрослую игру.

12-летняя брестчанка Александра Тарасенко стала чемпионкой Беларуси по шахматам

12-летняя брестчанка Александра Тарасенко стала чемпионкой Беларуси по шахматамАлександра Тарасенко

За плечами брестчанки Саши Тарасенко уже немало титулов – в среде юных шахматисток она весьма заметная. О том, что девочка совсем не проста, показало недавнее молодежное первенство страны (для игроков до 20 лет), которое Александра уверенно выиграла, оставив с округленными от удивления глазами всех более опытных и возрастных соперниц. А теперь на Тарасенко с таким же выражением лица, на котором застыли изумление вперемежку с восхищением, взирают и все лучшие шахматистки Беларуси.

Чемпионат Саша начала мощнейшим блицкригом, сразу выйдя в лидеры и заявив себя на шахматной доске подлинной королевой, перед которой соперницы падали ниц и никто не мог устоять. Первой под каток ловких и непредсказуемых дебютов Тарасенко угодила член сборной Беларуси Яна Ильючик. Подумалось: повезло! А вот когда во втором туре под напором юной дивы не смогли устоять опытнейшие гроссмейстеры Генриетта Лагвилава и Рахиль Эйдельсон (11-кратная чемпионка страны, первый титул завоевавшая в 1980 году – 39 лет назад!), стало понятно каждому: это «ж-ж-ж», как говорил Винни-Пух, неспроста! Шутка ли, Эйдельсон – 60 лет, Лагвилаве – 49, между ними и маленькой 12-летней девочкой за доской напротив пролегла целая пропасть, эпоха, жизнь! Но умудренные опытом, знаниями и сединами мастера ничего не смогли противопоставить свежим мыслям и живым идеям подрастающего таланта.

После пяти туров Александра Тарасенко имела пять побед и уверенно лидировала, смело замахнувшись на чемпионство и грозясь вписать свое имя в историю белорусских шахмат, став самой молодой чемпионкой страны. Только что Ольга Молотилова признала свое поражение, а Саша, как ни в чем не бывало, с беспечным видом направилась к выходу. Где ее догнали слова восхищения:

– Невероятно мощная игра! А для вас такой результат – неожиданность?

– Трудно сказать, наверное, да. Этот турнир большой опыт для меня.

По поводу своих побед она говорит скромно: так получилось... Видимо, не желая обидеть более авторитетных поверженных соперниц. В июле Александре исполнится 13 лет, родом она из Бреста, а с шахматами познакомилась в детском саду – подружка принесла в группу доску с фигурами, и девочка увлеклась, почувствовав некое волшебное притяжение к этой невероятной игре. Буквально через месяц первый тренер ей объяснил, как ходит пешка и куда скачет конь. И пошло – поехало.

12-летняя брестчанка Александра Тарасенко стала чемпионкой Беларуси по шахматам

Александра Тарасенко, Наталья Кусенкова и Генриетта Лагвилава

Своей сильной стороной Саша считает дебюты и больше любит играть белыми, отдавая предпочтение атакующему стилю. А потому неудивительно, что больше других ей нравится манера чемпиона мира Магнуса Карлсена. К каждому матчу в первенстве страны Александра Тарасенко готовится, тщательно изу­чая соперниц, анализируя их партии и подбирая подходящий дебют. И мечтает стать чемпионкой. Для начала – Беларуси, чтобы попасть в национальную сборную и получить возможность выступить на Всемирной шахматной олимпиаде, которая в 2022 году состоится в Минске. А потом, конечно, и мира. Саша понимает, что для этого нужно много работать, учиться, а потому вежливо прощается и идет «развеять голову» – прогуляться вместе с приехавшими на турнир ее поддержать мамой и сестрой.

12-летняя брестчанка Александра Тарасенко стала чемпионкой Беларуси по шахматам

Затем ужин, шахматы и сон – отбой в 22:30 и ни секундой позже! «Главное – выспаться», – говорит она, понимая, что мечта требует жертв.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  Чемпионат Беларуси по шахматам, который в этом году проходит в декорациях и тиши Национальной библиотеки, вышел на финишную прямую и в пятницу назовет своих...
 
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