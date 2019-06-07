Путин: Сегодня нет оснований для государственного объединения России и Беларуси

Источник материала: Виртуальный Брест

Россия и Беларусь не будут объединяться к дате истечения полномочий президента РФ. Об этом Владимир Путин заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.





«Мы, по моему глубокому убеждению, один народ. Но так сложилось, что мы живем в разных странах, разные государства образовались. Сегодня нет оснований для государственного объединения. У нас нет таких планов, целей нет», — цитирует российского президента RT .

Владимир Путин отметил, что многое из договора о Союзном государстве до сих пор не сделано, хотя «наши люди в этом заинтересованы».

«Многое из того, что было написано в этом договоре о Союзном государстве, не исполнено, и мы обсуждали это с Александром Григорьевичем, можем ли мы в новых условиях сегодняшнего дня что-то выполнить из того, что не сделано, либо добавить из того, что является сейчас актуальным», — рассказал Путин.

Напомним, ранее о том, что у Союзного договора нет цели вывести кого-то на «президентский трон», в интервью РБК заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

В марте этого года Bloomberg со ссылкой на информированные источники в Кремле сообщило, что некоторые представители правящей элиты России оказывают давление на Владимира Путина, чтобы он оставался президентом как можно дольше. Один из рассматриваемых вариантов предполагает «принуждение Беларуси к объединению с Россией для создания нового государства», чтобы Путин мог обойти конституционные ограничения и стать президентом уже новой страны.

Тогда же информацию прокомментировал министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Он заявил, что на двусторонних встречах «эта тема затрагивалась иногда вскользь и только лишь в контексте тех инсинуаций, которые появляются в различных СМИ». Макей напомнил заявление белорусского президента о том, что страна суверенитетом не торгует.

Ожидается, что к 21 июня должна быть готова «дорожная карта» по развитию интеграции, после чего к переговорам подключатся президенты .