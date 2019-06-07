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Путин: Сегодня нет оснований для государственного объединения России и Беларуси
08.06.2019 06:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Россия и Беларусь не будут объединяться к дате истечения полномочий президента РФ. Об этом Владимир Путин заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
«Мы, по моему глубокому убеждению, один народ. Но так сложилось, что мы живем в разных странах, разные государства образовались. Сегодня нет оснований для государственного объединения. У нас нет таких планов, целей нет», — цитирует российского президента
Владимир Путин отметил, что многое из договора о Союзном государстве до сих пор не сделано, хотя «наши люди в этом заинтересованы».
«Многое из того, что было написано в этом договоре о Союзном государстве, не исполнено, и мы обсуждали это с Александром Григорьевичем, можем ли мы в новых условиях сегодняшнего дня что-то выполнить из того, что не сделано, либо добавить из того, что является сейчас актуальным», — рассказал Путин.
Напомним, ранее о том, что у Союзного договора нет цели вывести кого-то на «президентский трон», в интервью РБК
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Россия и Беларусь не будут объединяться к дате истечения полномочий президента РФ. Об этом Владимир Путин заявил на пленарном заседании Петербургского...
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