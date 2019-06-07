Источник материала: Виртуальный Брест

7 июня 2019 года в Брестском областном краеведческом музее открыли выставку «Путь к Олимпу». Экспозиция посвящена открытию Европейских игр в Минске и рассказывает о наших земляках, получивших международное признание и награды подиумов чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр разных лет.





Среди них – Алексей Макаренко в паре с Леонидом Гейштором, олимпийские чемпионы 1960 года в Риме. Золото на каноэ-двойке. Москва, 1980 год: золото у нашего Леонида Тараненко, тяжелая атлетика, и серебро Бориса Исаченко, стрельба из лука. Афины, 2004 год и «белая молния» Юлия Нестеренко. Даже по телевизору это выглядело потрясающе: белая спортсменка обходит черных на их коронной дистанции 100 метров. И ее можно встретить на улицах и стадионах Бреста. История этого и других спортивных достижений – в предметах и документах музейных коллекций.





На Европейских играх в Минске в 9 видах выступят 23 спортсмена Брестчины. Их достижения наверняка станут новой страницей в спортивной летописи Брестской области. Истории новых побед займут достойное место в музейных коллекциях и экспозициях.