Пожар на Якуба Колоса: кафе загорелось из-за масла во фритюрнице

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На улице Якуба Колоса ночью горело кафе. Спасатели ликвидировали пожар уже через 9 минут после вызова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





Виной всему – загоревшееся во фритюрнице масло. Помещение еще долго будут приводить в порядок. Никто не пострадал.



