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Пожар на Якуба Колоса: кафе загорелось из-за масла во фритюрнице
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На улице Якуба Колоса ночью горело кафе. Спасатели ликвидировали пожар уже через 9 минут после вызова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Виной всему – загоревшееся во фритюрнице масло. Помещение еще долго будут приводить в порядок. Никто не пострадал.
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Новости Беларуси. На улице Якуба Колоса ночью горело кафе. Спасатели ликвидировали пожар уже через 9 минут после вызова, сообщили в программе «Столичные...
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