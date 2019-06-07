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Пожар на Якуба Колоса: кафе загорелось из-за масла во фритюрнице

08.06.2019 00:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На улице Якуба Колоса ночью горело кафе. Спасатели ликвидировали пожар уже через 9 минут после вызова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Пожар на Якуба Колоса: кафе загорелось из-за масла во фритюрнице

Виной всему – загоревшееся во фритюрнице масло. Помещение еще долго будут приводить в порядок. Никто не пострадал.

Пожар на Якуба Колоса: кафе загорелось из-за масла во фритюрнице

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Новости Беларуси. На улице Якуба Колоса ночью горело кафе. Спасатели ликвидировали пожар уже через 9 минут после вызова, сообщили в программе «Столичные...
 
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