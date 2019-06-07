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На выходных закроют движение троллейбусов по Ванеева и части Партизанского проспекта
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Движение общественного транспорта изменится в районе площади Ванеева, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
8 и 9 июня здесь будут менять асфальт – так же как, и на четной стороне Партизанского проспекта. В связи с этим троллейбусные маршруты здесь работать не будут. На время ремонта их заменят автобусы: организуют ряд временных маршрутов.
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Новости Беларуси. Движение общественного транспорта изменится в районе площади Ванеева, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 8 и 9 июня здесь...
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