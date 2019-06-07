ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Хор Турецкого» и Лариса Долина: в Минске пройдёт День культуры России

08.06.2019 00:21 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Дни национальных культур в Верхнем городе 8 июня продолжит Россия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Хор Турецкого» и Лариса Долина: в Минске пройдёт День культуры России

Празднование пройдет также и у Дворца спорта. Для гостей выступит народная артистка России Лариса Долина, приедет в Минск и «Хор Турецкого». Удивят не только вокальные, но и танцевальные коллективы. А в Верхнем городе будут работать более 20 интерактивных площадок.

Люди в материале: Лариса Долина
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Дни национальных культур в Верхнем городе 8 июня продолжит Россия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Празднование пройдет...
 
Новости дня
Новости разные
 
Специализация белорусских НПЗ, развитие отрасли и слухи о приватизации. Александр Лукашенко ознакомился с работой «Нафтана»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.06.2019
Газета Авангард

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика