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Специализация белорусских НПЗ, развитие отрасли и слухи о приватизации. Александр Лукашенко ознакомился с работой «Нафтана»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Положение дел в нефтехимической отрасли стало главной темой рабочей поездки главы государства в Новополоцк, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В последнее время эту сферу то и дело трясет: взять хотя бы недавнюю ситуацию с некачественной российской нефтью, которая практически вывела из строя наши нефтеперерабатывающие заводы.
Штормит и сам мировой рынок, от которого мы тоже зависим. Как подчеркнул 7 июня Александр Лукашенко, два белорусских НПЗ и компания «Белоруснефть» – это основа национальной экономики. И от того, как будут работать эти предприятия, зависит жизнь многих белорусов.
С момента последнего совещания, где говорили о необходимости модернизации НПЗ, прошло два года. Теперь время думать о том, как будем работать в новых условиях. Например, уже сегодня определились со специализацией наших НПЗ. В ближайшие месяцы предприятия представят стратегию развития. Все подробности в материале Ольги Коршун.
Ольга Коршун, СТВ:
«Нафтан» – один из крупнейших НПЗ в Европе. Больше чем за полвека здесь переработали уже 777 миллионов тонн нефти. Самый востребованный продукт – это дизельное топливо. Кстати, в 2018 «Нафтан» полностью перешел на выпуск солярки, которая соответствует экологическим нормам Евро-5 и идет на экспорт в страны ЕС. Вообще, за рубеж поставляют около 70 % продукции. Белорусским топливом заправляют даже реактивные двигатели современных самолетов.
От «Нафтана» во многом зависит наполняемость бюджета области. Но в последнее время рентабельность на НПЗ всего 1,2 % при необходимых 3 %. Снижается прибыль, растут долги по кредитам, а это отражается и на экономике области. Впрочем, «Нафтан» – не единственный источник дохода. Регион обладает неплохим промышленным потенциалом, нужно только выработать дорожную карту развития области.
Что касается «Нафтана», в 2019 году на его работу значительно повлияла ситуация с некачественной российской нефтью. Больше, конечно, пострадал завод в Мозыре, но и предприятию в Новополоцке пришлось значительно снизить загрузку.
Сейчас ситуация стабилизировалась. Открытым остается лишь вопрос о размере компенсации.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я вот из средств массовой информации получаю постоянно – сейчас контролирую эту тему – обзор: некоторые компании, Total и другие, до 800 миллионов долларов предъявляют России ущерб. Но мы больше всего пострадали! А нам говорят, что белорусы ничего там не потеряли. Как так? Поэтому надо следить и смотреть, почему они платят 800 миллионов ущерба, к примеру, а мы больше всех пострадали – мы на 20 миллионов пострадали.
Из-за сокращения объемов нефти работу этой установки приостановили. Хотя АТ-8 – одна из самых современных на предприятии. За два года на ней переработали более 11 миллионов тонн нефти. Уникальная технология позволяет получить продукцию высокого качества с минимальными затратами.
– Вы можете здесь по максимуму, по-хозяйски сколько переработать нефти с остатками 2 % отходов?
Гонка за технологиями и знаниями привела в Беларусь Хана Насира. 25 лет назад он приехал сюда, чтобы получить образование, но освоился в нашей стране целиком и полностью.
Александр Лукашенко:
Хан Насир Мухтар, оператор:
На НПЗ модернизация еще идет, так что кадры понадобятся, тем более что самый емкий объект с точки зрения прибыли не закончен. Ввод установки замедленного коксования позволит повысить глубину переработки нефти до 90 %, а выход светлых нефтепродуктов составит около 65 %. Освоит НПЗ и новые виды продукции – нефтяной кокс и элементарную серу.
Юрий Паршонок, заместитель генерального директора – руководитель дирекции по инвестиционным проектам, строительству и ремонту ОАО «Нафтан»:
Модернизация продолжается и на Мозырском НПЗ. Кстати, глава государств пообещал в ближайшее время посетить это предприятие.
Наши НПЗ имеют высокий уровень технологической оснащенности. Индекс Нельсона – специальный показатель – у «Нафтана» составляет 9. Для сравнения: среднее мировое значение – 6,7. Да, есть хорошая база, но не умеем продавать. А маркетинг сегодня как топливо для экономики.
Александр Лукашенко:
Продукт качественный. Но, как всегда, хромают продажи. Надо научиться торговать своим продуктом. Надо драться, биться за свои рынки, удерживать их и эффективно продавать тот продукт, который мы производим. В частности, нефтепродукты.
Что и куда продавать? Сейчас эксперты рассматривают несколько вариантов развития белорусских НПЗ. Все будет зависеть от внешних условий на рынке и результатов модернизации.
Александр Демидов, генеральный директор ОАО «Нафтан»:
Александр Ляхов, генеральный директор государственного производственного объединения «Белоруснефть»:
После совещания главу государства ждали сотрудники предприятия. Конечно, их как никого волнует судьба завода. Но не все в наших руках. На ситуацию в Беларуси во многом влияет мировая конъюнктура. Нефтяные рынки в последнее время не отличаются стабильностью. А работа наших НПЗ – это основа экономики.
Александр Лукашенко:
И в этой ситуации, и в связи с тем, что огромная волатильность на внешних рынках (цены пляшут мировые – от 75 до 60 долларов цена упала, завтра может подскочить), основные игроки – Америка, Россия, саудовцы – вы знаете, как себя ведут. То ОПЕК+, то ОПЕК-. Все пытаются свое счастье найти то ли индивидуально, то ли объединившись. Видите эти торговые войны, которые ведутся между прежде всего крупнейшими экономиками Китайской Народной Республики и Соединенных Штатов. Понимаете, в какой ситуации находится Россия, где мы покупаем основное свое сырье – под санкциями очень непросто. Вот во всей этой ситуации нам надо было бы определиться, как будем жить дальше.
Чтобы устоять и задержаться на рынке, в Беларуси и проводят модернизацию. В 2019 году она завершится на «Нафтане», а в следующем на финиш выйдут и в Мозыре. После технического перевооружения определятся со специализацией предприятий. Хотя уже и сейчас понятно, кто и чем займется в ближайшем будущем.
Александр Лукашенко:
Во-вторых, вы же понимаете, что покупая в России нефть, мы конкурируем с Россией на рынках. А у нас рынки общие. Все не так просто, у них маневра больше: они могут и своим предприятиям нефтеперерабатывающим подешевле нефть закачать и получить какую-то большую прибыть, и цену там сбросить. То, чего мы не можем. Поэтому в этих условиях нам надо думать о модернизации дальнейшей.
Поэтому Мозырь будет и дальше ориентирован в обозримом будущем на топливную составляющую. А здесь мы будем производить и топливо, и для наших предприятий, которые из нефти производят товар.
К «Нафтану» в 2008-м присоединилось предприятие «Полимир», которое как раз и специализируется на нефтехимии. Так что дальнейшая модернизация пойдет уже по этому пути.
Кстати, белорусы производят продукт на уровне. По качеству и экологический чистоте моторного топлива наша страна лидирует в СНГ. Не хватает, что называется, коммерческой хватки.
Обсуждали и другие вопросы. К примеру, мотивацию сотрудников. Держать людей на рабочем месте должна не только зарплата, а еще и хороший социальный пакет.
Александр Лукашенко:
Потому что многие из вас понимают, что здоровье – это же бесплатно. За него же платить не надо. Заболел – пошел, бесплатно вылечат. На Западе не так, там это в копеечку обходится, дорого стоит. Поэтому каждый дрожит за то, чтобы поддержать здоровье и не попасть в больницу. Потому что разденешься, платить придется за это. А у нас нет.
Поэтому я говорю, что, может быть, на копейку зарплата будет меньше, но дай человеку возможность и подтолкни, заставь зайти в поликлинику, вовремя обследоваться. Чтобы детишки в пионерском лагере побыли. Чтобы люди в санатории побыли, кто там должен быть, подлечились. Пускай они эти процедуры над собой проводят.
Кстати, слухи о том, что предприятие собираются продавать, не обоснованы. Да и принять такое решение могут только сами работники завода, так что волноваться не стоит. Впрочем, это касается всех основных предприятий страны.
Александр Лукашенко:
Ну, может нам какие-то космические условия предложат, тогда мы рассмотрим вместе с вами. А приватизация, в общем-то, начинаться будет с трудового коллектива. Такие законы в Беларуси. Сначала вы, потом местная власть в Новополоцке, потом областная власть, потом министерство, потом правительство. Потом к Президенту приходите, доказывайте, что это лучше. То есть это дело трудового коллектива, местных органов власти, а потом мы уже там будем рассматривать.
Говорят, это почти невозможно – приватизировать. Я говорю: «Да. У нас в Беларуси почти невозможно приватизировать то, что не должно приватизироваться». Вы входите в этот список.
Главе государства подарили картину. На ней – уникальная установка АТ-8 (подробнее
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Специализация белорусских НПЗ, развитие отрасли и слухи о приватизации. Александр Лукашенко ознакомился с работой «Нафтана»
Новости Беларуси. Положение дел в нефтехимической отрасли стало главной темой рабочей поездки главы государства в Новополоцк, сообщили в программе Новости «24...
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