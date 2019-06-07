Ребус для водителя. Эксперт показал, какие ляпы можно встретить на наших дорогах

Источник материала: Tut.by

Сейчас в Беларуси идет работа над очередными изменениями Правил дорожного движения. Вместе с независимым экспертом Александром Коноплицким, который написал несколько книг на эту тему, AUTO.TUT.BY уже говорил о том, что и в нынешних Правилах есть немало спорных моментов, которые не учтены при доработке. А недавно мы прокатились лишь по небольшой части Минска, присмотрелись к дорожным знакам и разметке и обнаружили целую россыпь ситуаций, где водителю предлагается сыграть в игру «Разгадай дорожный ребус». Поехали?

Логойский тракт — Калиновского





— Смотрим на два знака, обозначающих пешеходный переход. Велосипедисты появляются (слева) и… исчезают (справа). Разумеется, знаки на всем переходе должны быть одинаковые, иначе никто их выполнять не будет — здесь можно, а здесь нельзя, — показывает эксперт.





— Именно в этом месте велодорожка с проезжей частью не пересекается. Все знаки устанавливаются справа (правостороннее движение). Для кого он тогда висит? На этой проезжей части он слева, а если ехать непосредственно по Логойскому тракту, то знак попросту не виден, — говорит Александр Коноплицкий.

«1.22 Пересечение с велосипедной дорожкой» — место пересечения велосипедной дорожки с проезжей частью дороги; (в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 13.10.2014 № 483)





Эксперт обращает внимание на необычный знак. Смотрим на красно-белый треугольник с нарисованным внутри трамваем. По форме это знак «2.4 Уступить дорогу».

— Читаем СТБ. Пункт 4.2.2.2 говорит, что фон знака должен быть белым, а в пункте 4.2.2.3 уточняется, что внешняя кайма должна быть белого цвета, внутренняя — красного. Здесь все правильно. Но дальше идет пункт 4.2.2.4, в котором четко сказано, что «символы и надписи на знаке „2.4 Уступить дорогу“ отсутствуют».

Въезд в город со стороны витебской трассы





Здесь мы видим, что на одном столбе установлены знак ограничения максимальной скорости и знак населенного пункта.

Знак 70 — «3.24.1, 3.24.2 Ограничение максимальной скорости» — запрещается движение со скоростью (км/ч), превышающей указанную на знаке; «Минск» — «5.22.1, 5.22.2 Начало населенного пункта» — начало населенного пункта, в котором действуют специальные требования Правил, устанавливающие порядок дорожного движения в населенных пунктах; 88. В населенных пунктах разрешается движение транспортных средств со скоростью не более 60 км/ч, а буксирующим механические транспортные средства — не более 50 км/ч, в жилых и пешеходных зонах, на прилегающих территориях — не более 20 км/ч. (в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 18.10.2007 № 526)

— Таким образом, два знака, установленные на одной стойке, одновременно разрешают движение не более 60 и не более 70 км/ч. Так сколько ехать? Если 60, то зачем нужен верхний, а если 70 — то нарушишь нижний, — говорит эксперт.

Широкая — Логойский тракт





Подъезжая по улице Широкой к пересечению с Логойским трактом, мы видим установленный на мачте освещения знак «Остановка запрещена». Согласно п. 20, его действие распространяется от места установки до ближайшего обозначенного перекрестка. Соответственно, от места его установки запрещается остановка и стоянка транспортных средств.

— На этой же стойке установлен знак «Место стоянки такси», однако автомобили такси обязаны выполнять требование знака «Остановка запрещена», так как на них не действуют только знаки «Стоянка запрещена», и то при условии, что у автомобиля такси включен таксометр. Что делать таксистам? — спрашивает эксперт.

«3.27 Остановка запрещена» — запрещаются остановка и стоянка транспортных средств; 20. Действие распространяется: знаков 3.16, 3.20.1, 3.20.3, 3.22, 3.24.1, 3.24.2, 3.26−3.30 — от места установки знака до ближайшего обозначенного перекрестка, при этом в населенном пункте без обозначенного перекрестка — до конца населенного пункта; «5.14.2 Место стоянки такси». Знак обозначает зону на проезжей части дороги или специальную площадку, предназначенную только для стоянки такси. На знаке может быть указано количество такси, которым разрешено одновременно находиться на стоянке. (в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 18.10.2007 № 526) 19. Действие не распространяется: знаков 3.28−3.30 — на такси с включенным таксометром.

Логойский тракт — Волгоградская





Место стоянки такси установлено ближе 15 метров от перехода и ближе 15 метров от перекрестка. Так стоять там таксистам или нет? Пока стоят.

143. Остановка и стоянка транспортных средств запрещаются: 143.3. на пешеходных переходах и ближе 15 метров от них на дороге в обе стороны; (в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 18.10.2007 № 526) 143.4. на перекрестках и ближе 15 метров от края пересекаемой проезжей части дороги (кроме жилых зон), за исключением стороны напротив бокового проезда трехсторонних перекрестков, имеющих сплошную линию горизонтальной дорожной разметки или сплошную разделительную полосу.

Якуба Коласа — Белинского





Согласно п. 120, водитель должен уступить дорогу пешеходам, идущим к стоящему на остановке трамваю. На дороге даже сохранились остатки желтой линии разметки, обозначающей границы остановки трамвая.

— Но никто в такой ситуации не пропускает пешеходов, идущих к трамваю, так как остановка ограждена. А вот если ограждения нет, то водители останавливаются, и ГАИ строго это нарушение контролирует. Но в пункте 120 нет ни слова про ограждение! Есть оно или нет — водитель должен остановиться. Пусть даже пешеход стоит на остановочной площадке и делает два шага в сторону трамвая — это уже означает «идущий к стоящему маршрутному транспортному средству», — замечает эксперт.

120. Водитель должен остановиться, уступив дорогу пешеходам, идущим к стоящему на остановочном пункте маршрутному транспортному средству либо от него (со стороны дверей), если посадка (высадка) пассажиров производится с проезжей части дороги или с посадочной площадки, расположенной на ней. Начинать движение разрешается только после закрытия дверей маршрутного транспортного средства и выключения на нем аварийной световой сигнализации (светового указателя правого поворота).

Логойский тракт





— Исходя из п. 75 и линии разметки 1.5 приложения 3 к ПДД, в этом месте три полосы движения. Соответственно, если вы выехали на трамвайные пути, когда не было трамвая, и уже едете по такой «третьей» полосе, а в это время сзади подъехал трамвай, то ему можно не уступать — ни один пункт ПДД не требует обязательно уступить дорогу трамваю, едущему сзади. В пункте 64.3 сказано, что вы это можете сделать «по возможности», а она не всегда бывает. Да и кто оценит, была ли такая возможность?

75. Количество полос движения для транспортных средств (за исключением трамваев и одноколейных транспортных средств) определяется дорожными знаками «Направления движения по полосам», «Направление движения по полосе», «Направление движения по полосам» и (или) горизонтальной дорожной разметкой, а если их нет, то самими водителями с учетом ширины проезжей части дороги, габаритов транспортных средств и необходимых боковых интервалов между ними. При отсутствии дорожных знаков и горизонтальной дорожной разметки половина ширины проезжей части дороги, расположенная слева, считается ее встречной стороной. На дороге с односторонним движением половина ширины проезжей части дороги, расположенная слева, считается левой стороной проезжей части.

Я. Коласа — Ломоносова





Продолжая двигаться по улице Я. Коласа по третьей «трамвайной» полосе, мы подъезжаем к перекрестку с улицей Ломоносова.

— Смотрите, согласно знаку 5.8.1 , полос вдруг стало две. А куда делась третья? Но и это не все фокусы. На этой же опоре установлен знак 5.33 , который указывает место остановки транспортных средств при запрещающем сигнале светофора или регулировщика. Вся беда в том, что на перекрестке Коласа — Ломоносова (улица справа) нет светофора, значит, он нерегулируемый. Соответственно, останавливаться у знака «СТОП» не требуется. Светофор установлен на следующем перекрестке — Коласа — Калинина, — объясняет Александр Коноплицкий.

Улица Некрасова





А вот такая чудесная загадка ждет тех, кто хочет повернуть с улицы Некрасова налево, к музыкальной школе. Все водители знают, что пересекать двойную сплошную линию разметки запрещено. И чуть хуже знают, что если знаки противоречат разметке, то руководствоваться нужно знаками. А что делать, если разметка противоречит разметке? Понятно, что в этом месте изменили организацию дорожного движения, но неужели так сложно довести дело до конца?

Сурганова — Куйбышева





Если ехать по улице Сурганова от Якуба Коласа в направлении площади Бангалор, то на перекрестке с Куйбышева можно увидеть знак «5.8.1 Направления движения по полосам» , который обязателен к выполнению водителями всех обычных транспортных средств. Из третьей полосы можно прямо или налево, на стрелке налево изображен «кирпич».

— Правила допускают нанесение изображения других знаков на фоне 5.8.1, но что значит это сочетание? Налево стрелка есть, но с «кирпичом». Я считаю, что раз на знаке в третьей полосе есть поворот налево, то из нее можно поворачивать налево, но после поворота в полосе будут лежать кирпичи… Вы со мной согласны? — шутит эксперт.

На знаках 5.8.1, 5.8.2 может быть отражена информация об ограничениях дорожного движения на перекрестке (нанесены изображения запрещающих или предписывающих знаков). Знаки 5.8.1, 5.8.2, разрешающие поворот налево с крайней левой полосы движения, разрешают и разворот с этой полосы. Конфигурация стрелок может быть изменена в соответствии с конфигурацией конкретного перекрестка. Действие знаков 5.8.1, 5.8.2, установленных перед перекрестком, распространяется на весь перекресток, если знаки 5.8.1, 5.8.2 или 4.1.1−4.1.6, установленные на перекрестке, не дают других указаний.

Куйбышева — Кульман, Независимости — Бровки







После изменения организации движения по улице Куйбышева на участке от Сурганова до Хоружей первые полосы в обоих направлениях выделили для общественного транспорта. Подъезжаем к перекрестку с улицей Кульман.

— Обратите внимание, эта полоса предназначена для маршрутных транспортных средств. Согласно ПДД, из нее можно только повернуть направо, однако знак 5.8.1 разрешает движение прямо. При противоречии требований знака и разметки выполняется требование знака — соответственно, можем ехать прямо. А как же тогда п. 124? — замечает эксперт.

Аналогичную ситуацию можно наблюдать на пересечении проспекта Независимости и Петруся Бровки.

124. На дорогах с полосой движения для маршрутных транспортных средств, обозначенных дорожными знаками «Полоса для маршрутных транспортных средств», «Дорога с полосой для маршрутных транспортных средств», запрещаются движение, остановка и стоянка других транспортных средств на этой полосе. Если полоса движения, обозначенная дорожным знаком «Полоса для маршрутных транспортных средств», отделена от остальной проезжей части дороги прерывистой линией горизонтальной дорожной разметки, то для осуществления поворота водитель обязан перестраиваться на нее. Разрешается также в таких местах заезжать на эту полосу для посадки (высадки) пассажиров у правого края проезжей части, если это не создаст препятствия для движения маршрутных транспортных средств.

Улица Дорошевича





На улице Дорошевича и так дефицит парковочных мест, но мы видим, что некоторые из них перегорожены конусами.

— Подобные неопознанные стоящие объекты можно часто видеть на дорогах и площадках. Данные объекты не предусмотрены Правилами дорожного движения. Если вам нужно остановиться в данном месте и это не запрещено знаками или разметкой, то придется просто выйти из автомобиля и подвинуть данный объект. Причем ваши действия строго соответствуют п. 34 ПДД — вы устраняете препятствие, — говорит эксперт.

2.52. препятствие для дорожного движения — объект, который находится на пути участника дорожного движения и вынуждает его снизить скорость движения, совершить объезд или остановиться; 34. В случае обнаружения или создания на дороге препятствия, создающего опасность для движения, участники дорожного движения обязаны: 34.1. принять меры по его устранению; 34.2. при невозможности устранения препятствия обозначить его в соответствии с настоящими Правилами или иным способом, обеспечивающим безопасность дорожного движения, после чего сообщить о препятствии в милицию либо дорожно-эксплуатационную или коммунальную службу.

Независимости — Бровки





Поворачивая направо с проспекта на улицу Бровки, мы неизбежно упираемся в пешеходов, переходящих дорогу. Вроде бы все правильно — стоим, уступаем.

— А нужно ли уступать дорогу нарушителям? — интересуется Александр Коноплицкий. — Согласно п. 17.2, пешеход обязан переходить по подземному переходу, который здесь имеется, только какая-то добрая душа нарисовала наземный переход… прямо по крыше подземного! Вот пешеходы и ходят поверху, а водителям приходится уступать дорогу пешеходам-нарушителям.

17. Пешеход обязан: 17.2. переходить (пересекать) проезжую часть дороги по подземному, надземному пешеходным переходам, а при их отсутствии, убедившись, что выход на проезжую часть дороги безопасен, — по наземному пешеходному переходу (при отсутствии наземного пешеходного перехода — на перекрестке по линии тротуаров или обочин).

Улица Хмельницкого





Наша последняя точка — улица Хмельницкого. Едем по Коласа и над светофором видим, что направо тупик и движение запрещено. Не учитывая различные спецавтомобили, движение под этот знак разрешено только тем, кто проживает или работает в обозначенной зоне.

«3.2 Движение запрещено» — запрещается движение транспортных средств; 19. Действие не распространяется: знаков 3.2−3.8 — на транспортные средства дорожно-эксплуатационной и коммунальной служб, автомобили с наклонной белой полосой на бортах и на другие транспортные средства, обслуживающие торговые и другие организации, расположенные в обозначенной зоне (граждан, проживающих или работающих в данной зоне), а также на транспортные средства, принадлежащие гражданам, проживающим или работающим в этой зоне, при отсутствии иных возможностей их подъезда. Такие транспортные средства должны въезжать в обозначенную зону и выезжать из нее на ближайшем к месту назначения перекрестке. (в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 18.10.2007 № 526)





— Повернув на улицу Хмельницкого, мы видим, что там есть платные парковки, и хотим оставить на одной из них свой автомобиль. Но перед этим водителю нужно решить задачу: можно ли поставить автомобиль на платную парковку, если вы не живете и не работаете в обозначенной зоне? Ответ на вопрос задачи в данной ситуации зависит только от решения подъехавшего инспектора ГАИ, — убежден эксперт Александр Коноплицкий.

Заметьте, мы проехали буквально несколько участков улиц Якуба Коласа и Логойского тракта, чтобы насобирать целый букет странных решений в организации дорожного движения. А сколько их еще в городе и стране? Присылайте на почту auto@tutby.com фото дорожных ошибок и ляпов на улицах вашего города, а мы с удовольствием будем их публиковать.