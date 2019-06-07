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«У меня и выбора нет». Как молодая мама гоняет по Минску на велосипеде с двумя детьми и в хиджабе

08.06.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ей не раз бросали вслед: «Сейчас упадешь! Куда едешь?!». Почти два года Анастасия Лазоренко катается на велосипеде с двумя детьми, не изменяя своему образу жизни, религии и стилю одежды — длинному платью и платку.


Велосипед вместо коляски

Насте 27 лет. Для нее велосипед — это обычный городской транспорт, который помогает добраться до нужной точки. Вместе с ней везде путешествует два малыша — очень активный 4-летний Ярослав и спокойная 2-летняя Беляна. Оба ребенка любят велосипед, и как только Настя говорит, что пора ехать, — самостоятельно надевают шлемы и занимают места на двух сидушках. Переднюю девушка смастерила сама, а еще приделала к рулю подушку, чтобы детям было удобно спать в пути.

— На велосипеде дети ведут себя спокойно: мы с ними поем песенки, разглядываем окружающий мир, работаем над произношением. Мы не ограничены, можем подъехать к любой площадке. В какой-то степени у меня и выбора другого нет, потому что имеется велосипед с сидушками и желание на нем кататься, а денег на детскую коляску недостает. Я привыкла к такому передвижению, да и Минск стремительно развивается в велосипедном направлении: практически не осталось мест, куда бы я не проложила свой маршрут.

Первый велосипед появился у Насти в 90-х, его подарил папа. Свой нынешний она купила 8 лет назад. Тогда же примерно и поняла, что это не только развлечение из детства, но и надежное средство передвижения для взрослой жизни.

«Нет ничего героического в том, чтобы родить и воспитать ребенка»


Велосипед — это еще и хороший тренажер: два года назад Настя весила 96 килограммов, сегодня — 72. Связывает это девушка не только с велосипедом.

— Я перестала сидеть дома, как многие мамочки в декрете. В городских условиях женщины становятся изолированными от общества. Многие живут в своих квартирах, которые напоминают тюремные камеры. Да, они комфортные, благоустроенные и замечательные. Но мы закрываемся от других людей. А когда женщина замыкается в четырех стенах, она потихоньку начинает сходить с ума. Я сама это прошла после рождения первого ребенка. Но исторически же было так, что молодая женщина не зацикливалась на ребенке, ребенок — это нормальная часть жизни. Нет ничего героического в том, чтобы родить и воспитать ребенка — это просто изменение условий.

Настя убеждена: жизнь не должна делиться на «до и после рождения ребенка». И дети не помеха активной жизни.

— Нас не надо считать ограниченными. Мне очень не нравится, что некоторые женщины боятся рожать детей из-за социальной изоляции. Они знают, что на время беременности и кормления грудью не будут никуда ходить, будут сидеть дома, заниматься пеленками-распашонками.

Сама Настя выбрала для себя совсем другой путь.

30 дней на велосипеде


Этой весной Настя вместе с детьми участвовала в акции «30 дней на велосипеде». Ни один день апреля не обходился без двухколесного друга и путешествий. По условиям акции, фотоотчеты девушка выкладывала в социальные сети.

— Это было своеобразное открытие сезона. Хотя позиция Минского велосипедного общества в том, что велосипедный сезон и не закрывается, но я с детками не рискую ездить по холоду или в дождь. А в апреле было кататься комфортно. Месяц был засушливый, снег быстро растаял, а заморозки — всего пару ночей. В такое время мы катались ближе к полудню.

В том же апреле девушка обзавелась велоприцепом: дети растут и Насте приходится думать, где их возить, чтобы не перегружать велосипед. В день она проводит на велосипеде (то есть крутит педали с дополнительной нагрузкой 30 кг) 3−4 часа.

— Маршруты тщательно планируете?

— Конечно, каждый день выбираем место, куда ехать.

— А с детьми падали?

— Бывало и такое. Но, как видите, все хорошо.

«Ты замужем за священником?»


Настя выделяется на фоне других велосипедисток и своим внешним видом: она иногда ездит в длинных платьях и платке. В 19 лет девушка приняла ислам, чуть позже изменила и свой стиль одежды.

— Да, я была крещеная, как и все, но нас крестят в то время, когда мы сами не готовы сделать выбор. Ислам научил многому: я стала одеваться так, чтобы себе нравиться в зеркале. Научил и бережному отношению к ресурсам этого мира.

Родственники к выбору религии отнеслись категорически: родители, например, не хотели брать Настю в деревню, где она провела свое детство, мол, нам такие не нужны. Бабушка тоже, мягко говоря, не одобрила такой шаг. Да и посторонние по поводу внешнего вида девушки задают очень нелепые вопросы: «Ты болеешь? А почему волосы не показываешь? Ты замужем за священником?».

— Не знаю почему, но очень многие люди с остервенением относятся к выбору религии, к одежде. Знаете, по мужчинам часто видно, когда они посмотрят, а потом отведут взгляд и сплюнут с пренебрежением. Вот это неприятно.

Настя уверяет, что платье велосипеду не помеха: ей комфортно. А вот от разговоров о муже, религии и детях иногда становится не по себе.

— Мой муж украинец. Он принял ислам, чтобы жениться на мне. Сейчас он живет на родине, а мы с детьми в Беларуси.

#30днейбезмусора


Настя участвует в разных проектах, которые несут смысловую нагрузку. Из последнего — акция «30 дней без мусора»: все желающие могли убирать открытые территории, делать фото «до и после» и выкладывать в Сеть итоги своей работы.

— Запустила акцию активная минчанка Лена Куимжи. Она задумалась: город, он чей — общий или ничей? Если он общий, то мы сами можем приложить руку и сделать его чистым, а если ничей, то мы будем ждать, пока придет «хозяин» и наведет порядок. Это глупо, потому что мы все здесь живем, так или иначе мусорим.

Ближайшую уборку Настя с волонтерами проекта «Зробім!» организует 15 июня в парке Дививелка. Девушка хочет сделать из этого процесс, который понравится людям — с угощениями и подарками.

— Почему тебе это интересно?

— Когда женщина сидит в декрете, у нее мало радости. А в этом я ее нахожу. И я люблю быть полезной людям и вижу, что благодаря мне этот мир стал немного лучше.

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Теги: Минск
 
 
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Почти два года Анастасия Лазоренко катается на велосипеде с двумя детьми, не изменяя своему образу жизни, религии и стилю одежды - длинному платью и платку.
 
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