Критика бывает полезной. Смотрите, сколько всего починили после фото на «Доске позора»

Источник материала: Tut.by

В последнее время на « Доску позора » стали приходить письма с жалобами на работу 115.бел с формулировкой «через вас быстрее получается». В некоторых ситуациях мы и в самом деле видим лишь формальные отписки и, как можем, помогаем. Но стоит ли по любому поводу кричать «спасите, помогите»? Мы же видим, что многие проблемы стали решаться: в минском ЖКХ, например, реагируют теперь быстро. Ждем, что тенденция распространится на все регионы страны.

У подъезда дома в Минске по улице Гая, 18 засыпали провал и уложили плитку буквально через несколько часов после выхода «Доски позора». Жильцы очень сильно удивились: в субботу рабочих никто не ожидал увидеть.



Было и стало

Лида, улица Невского. Уже все исправлено.



Было и стало

Минск, улица Могилевская, 16, напротив 10-го подъезда. Жители сообщают, что во дворе сделали ямочный ремонт, но на одну большую яму асфальта не хватило, получился «полуямочный» ремонт.





Минск. Лестницу возле дома № 17 по улице Матусевича на пятый день после публикации отремонтировали.



Было и стало

Пинск. Участок дороги наконец заасфальтирован. Пинчане благодарят дорожников.





Лестница при подходе к крыльцу общежития в Минске по Руссиянова, 50.





Барановичи, район Боровки. Вот такой широкий тротуар не могут достроить до магазина уже 8 лет. А по нему все идут в детский сад с колясками, велосипедами, самокатами.





Зал борьбы по улице Героев 120-й дивизии в Минске. Здесь ремонтируют пол спортзала. Автор фото сообщает, что прогнившие доски заменили на сырые, кривые, с черным грибком, нестроганые. Сверху кладут фанеру. «Ее, конечно, покрасят, потом накидают маты. Только доски под фанерой начнут преть и гнить».





Город Молодечно. Трубу не заглубили, а сделали трамплин.





Над подъездами дома по адресу: улица Волоха, 17 в Минске заменили старые светильники на новые, но меньшие по размеру.





Минск, улица Калинина, 28. Здесь с декабря 2018 года идет капитальный ремонт. Жильцы жалуются, что с 8 января и по сегодняшний день в доме отключен газ. С 30 мая отключили горячую воду. Кроме газа, жильцам создали еще одну проблему: во всех квартирах в санузлах строители переносили трубы и полотенцесушители с одной стены на другую, их разместили над унитазом, который стоит вплотную к стене. Для чего это сделано — никто объяснить не смог. Никто не может сказать, когда ремонт будет завершен: срок окончания работ изначально был указан «март 2019 г.» (в паспорте объекта), потом дату закрасили, а новый срок так и не написали.





Мачулищи, первый подъезда дома № 6 по улице Гвардейской. Крышка явно не по размеру.





Проезд по Кожевенной улице в Могилеве через два месяца после ямочного ремонта.





Борисов, улица Днепровская, 50, подъезд 1З. Пора бы починить эти ступеньки.





Детская площадка в Минске во дворе домов по улице Янки Брыля, 3, 5, 7. Автор фото сомневается, что качели установлены правильно и безопасно.





Вот такая чудо-лестница расположена во дворе дома № 28 по улице Буденного в Минске.





Минск, улица Уборевича, 53. Жители дома считают, что за такой ремонт ЖКХ не имеет права требовать с них 1968 рублей. Они пояснили, что стены покрасили пару недель назад, а краска уже отшелушилась.



Фото предоставлено читателем





Могилев, микрорайон Спутник, около ТЦ «Орбита». Чинили трубы, яму засыпали, плиткой закидали, и уже год горожане любуются этим «шедевром».





На фото — центральная улица Гомеля, прямо около отреставрированного здания Следственного комитета. Новая тротуарная плитка встала на дыбы.





Тротуар в никуда по улице Каменногорской, 62.





Мост Чижовского водохранилища со стороны зоопарка. Лужа после дождя появляется здесь и два-три дня никуда не девается. На другой стороне моста — та же история.





Витебск, улица Чкалова, 35. На тротуаре между торговым центром Green и новой поликлиникой зачем-то оставили вот такой клин газона. Вопрос к проектировщикам: неужели не очевидно, что люди будут вытаптывать здесь газон, так как он вклинивается в тротуар? Автор фото пишет, что вытоптанное место опять засеяли травой и огородили: «Не удивлюсь, если вскоре вместо ленточного ограждения появится стационарное, металлическое».





Город Рогачев, улица Парижской коммуны. Вот такие здесь тротуары к дому № 1 и 3. Нам пишут, что ходить по ним невозможно, т. к. можно ноги поломать. Охотно верим.





Минск, улица Володарского, 7. Вот в таком состоянии ступени крыльца первого подъезда. Верхняя плитка тоже не приклеена и опрокидывается. Проблеме уже не один год. В прошлом крыльцо ремонтировали, но после зимы опять плитка отвалилась.





Могилев, улица Терехина. В этом году отмечается десятилетний юбилей строительства пешеходных дорожек. За это время два конца тротуаров так и не встретились.





Детская площадка в агрогородке Красный Берег Жлобинского района, переулок 1-й Садовый. Нам пишут, что «на 115.бел в марте была дана заявка о необходимости ремонта песочницы. На фото — ее состояние на 2 июня 2019. За 20 лет со сдачи дома площадку один раз покрасили».









Витебск. Пересечение улиц 33-й Армии и М. Фрадкина. Бордюры не занижены, люк в яме.

















Ларек убрали полгода назад, а ступеньки оставили. Возле бывшего универсама «Кунцевщина» по улице Матусевича в Минске.





Минск, проспект Дзержинского, 11, 8-й подъезд. После зимы просел асфальт и провалились ливневые решетки. Чтобы проехали автомобили, жильцы уложили в желоб кирпичи, но из-за этого после дождей образуется огромная лужа.





Такой вот туалет в Университете гражданской защиты МЧС в Минске. Очень странные перегородки между кабинками.





Жодино, улица Советская, дворовая территория домов № 1 и 1а. В конце 2018 года здесь положили новый асфальт, чему жильцы безмерно рады. Но у них есть один вопрос: почему тротуар разобрали, а обратно не собрали?





Минск. На улице Кедышко, вдоль канала Слепянской водной системы, есть набережная. Те, кто там любит прогуливаться, заметили, что здесь начался ремонт: рабочие кое-где сняли плитку. На этом работы закончились. И не возобновляются уже несколько лет. «А набережная тем временем разрушается. А жаль, место красивое, но, видно, из-за того, что оно не просматривается с проезжей части, на него просто «забили».









Подстанция в Сенице возле дома на улице Набережной, 54. Проем в крыше еще зимой был, есть он и сейчас.



Фото предоставлено читателем

Минск, проспект Независимости, 151. Нам пишут, что эта пешеходная дорожка проходит через весь район. Рядом две школы, три детских сада, стадион, магазины. Ремонт дорожки начался в октябре 2018 года. Часть сделали, а дальше чего-то не хватило. Автор фото шутит: «Может быть, в этом месте будут проводить соревнования по водным видам спорта во время Европейских игр? Если так, то где можно купить билеты и расписание посмотреть?»



Фото предоставлено читателем

А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным: присылайте фото нам на почту: stroika@tutby.com с кратким описанием. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными.

Кстати, многие коммунальные проблемы можно решать через специальный сайт 115.бел . Этот сервис работает уже во многих городах страны. А если вы знаете примеры, когда после критики строители исправились, — сообщайте нам об этом обязательно!