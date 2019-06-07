Перелет без хлопот. Как комфортно добраться до места отдыха?

Источник материала: Аргументы и факты

Экспертом выступила врач-гигиенист Елена СТРОЕНКО, которая для наших читателей разложила все по полочкам.

Перед поездкой соберите аптечку первой помощи: обезболивающие, жаропонижающие, антигистаминные препараты, антибиотики, средства от диареи, при травмах, от укачивания, для загара, репелленты, средства первой помощи при укусе пчел и змей. Это сэкономит время на поиск медикаментов в чужой стране с незнакомым языком. Данный список – базовый и требует корректировки с учетом истории болезни путешественника.

Что лучше уточнить

Перед упаковкой чемодана уточните разрешенный к провозу вес багажа и ручной клади. Нелишним будет ознакомиться с перечнем запрещённых к перевозке в ручной клади предметов. Такая подготовка позволит избежать беспокойства в аэропорту у стойки регистрации, утраты запрещённых к проносу маникюрных наборов и лишних трат за перевес багажа.

Как выбрать место

Ранняя регистрация на рейс позволяет выбрать места при полете и увеличивает шансы получить места рядом для всех членов семьи. При выборе места руководствуйтесь своими предпочтениями. Некоторые любят сидеть у окна. Однако при длительных полетах каждый раз, когда понадобится выйти, будьте готовы разбудить спящих рядом соседей.

Тем, кто предпочитает места с краю, нужно быть готовым к постоянному движению со стороны прохода, но, если полет ожидается долгий, возможность встать и пройтись – это плюс, к тому же эти места позволяют разместиться в кресле более удобно.

Что надеть

Для полета выбирайте удобную просторную одежду из натуральных материалов. Во время длительных перелетов температура в салоне может меняться, поэтому одевайтесь «слоями»: майка, толстовка, ветровка. Не забудьте взять с собой теплые носки, чтобы можно было снять обувь и не чувствовать холода.



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Избежать стресса

Не стоит забывать, что полет – стресс для организма. За это время организм человека теряет до стакана воды в час, кровь сгущается, повышается нагрузка на сосуды и сердце. Воду для питья можно купить в предполетной зоне или попросить у бортпроводницы. Процесс обезвоживания усугубляется приемом алкоголя.

На борту самолета уровень влажности понижен, поэтому кожа, как и сердечно-сосудистая система, страдает. Чтобы не испытывать дискомфорта:

направьте воздушный поток кондиционера в сторону от лица;

если кожа начинает блестеть, протрите лицо очищающими салфетками и нанесите увлажняющий крем;

не распыляйте воду на лицо – так вы сильнее высушите кожу, а если все же сделали это, промокните салфеткой.

Кресла в самолете не очень удобные, вынужденная поза и гиподинамия (сниженная активность) вызывают отеки. Положите под поясницу подушку, свернутый шарф или свитер, укройтесь пледом. Подушку и плед можно попросить у стюардессы.

В тему

Чтобы улучшить общее самочувствие, полезно будет сделать некоторые упражнения. Находясь в кресле:

1. Поставьте стопы параллельно на ширине бедер. Насколько позволяет свободное пространство между креслами, выпрямите вперед одну ногу в колене. Потяните стопу сначала на себя, потом – от себя. Повторите упражнение 4-6 раз для каждой ноги.

2. Правой стопой «обнимите» переднюю поверхность голени левой ноги (пальцы сгибайте внутрь). Поглаживающим движением массируйте голень от стопы к колену и обратно. Сделайте то же самое для задней поверхности голени, «обнимая» ее тыльной стороной стопы (разгибайте пальцы наружу). Повторите такую разминку в самолете для каждой ноги по 3-4 раза.

3. Сидя в кресле, обнимите ногу и подтяните руками колено как можно ближе к груди, задержитесь на 5-10 секунд, затем верните ногу в исходное положение. Повторите 3-4 раза для каждой ноги.

Упражнения в движении

Встаньте с места и пройдитесь по проходу между кресел: сначала – на носках, потом – на пятках. Повторите 3-4 раза. Это самое популярное упражнение при длительных перелётах, обычно его выполняют по дороге в туалет и обратно. Данное упражнение можно совместить еще с одним: держась за стену или за спинку ближайшего кресла, согните ногу в колене, затем подтяните рукой пятку к ягодицам. Удерживайте ногу в таком положении 5-10 секунд. Повторите упражнение 3-4 раза для каждой ноги.