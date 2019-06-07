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Где в Минске купить надувной круг, как у знаменитостей, чтобы быть звездой аквапарка?

08.06.2019 08:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

3 июня открыл новый сезон аквапарк «Дримлэнд». Ваши ленты в Instagram, наверняка, тоже наполнились снимками полуголых девушек на ярко-желтых надувных кругах. Но зачем быть как все? AFISHA.TUT.BY полистала отпускные фото звезд и предлагает вам от них не отставать и обзавестись яркими и необычными аксессуарами для аквапарка прямо сейчас.

Главный тренд — единорог! Как у Кати Кобы, Регины Тодоренко и Мелиты Станюты

Похоже, самый модный «стафф» для бассейна, моря и аквапарка — радужный единорог. Именно с такими фотографируются белорусская Барби Катя Коба, телеведущая и блогер Регина Тодоренко и белорусская гимнастка Мелита Станюта.




Купить аналогичный в Минске дешево не получится. За такой, как у Станюты, придется выложить не меньше 99 рублей. Но оно гарантированно окупится лайками, обещаем.

Розовый фламинго, как у Ольги Бузовой и рэпера Элджея


Инстаграм Бузовой пестрит отпускными снимками, в том числе и на надувных кругах. В тренде (и это неудивительно!) — яркий розовый фламинго. А вот кто удивляет, так это рэпер Элджей, который как раз сейчас отдыхает со своей возлюбленной блогером Настей Ивлеевой и купается на аналогичном «девайсе» прямо в бассейне.


Купить подобный в Минске можно от 19 (за детский) до 78 рублей. Да, немало, зато на все лето вы — королева инстаграма.

Косатка, как у певицы Максим

На цветных кругах свет клином не сошелся. Например, вот видео, как певица Максим дурачится в бассейне на надувной косатке.

Хотите такую же? Легко! В Минске цены варьируются от 32 рублей до 51 рубля.

Ну и классика — яркий пончик

Подобные надувные круги — самый простой и дешевый способ сделать ваши фото ярче. Блогер Катя Коба не преминула этим воспользоваться.


Купить такой в Минске можно прямо сейчас всего за 11 рублей. Отличный выбор для аквапарка, бассейна или пляжей — от Минского моря до Средиземного.

Напоминаем, что только при покупке билетов в аквапарк «Дримлэнд» на AFISHA.TUT.BY действуют специальные цены: 29 рублей 50 копеек за взрослый билет и 14 рублей 75 копеек — за детский.

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Теги: Минск
 
 
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