|
Где в Минске купить надувной круг, как у знаменитостей, чтобы быть звездой аквапарка?
Источник материала: Tut.by
3 июня
Главный тренд — единорог! Как у Кати Кобы, Регины Тодоренко и Мелиты Станюты
Похоже, самый модный «стафф» для бассейна, моря и аквапарка — радужный единорог. Именно с такими фотографируются белорусская Барби Катя Коба, телеведущая и блогер Регина Тодоренко и белорусская гимнастка Мелита Станюта.
Купить аналогичный в Минске дешево не получится. За такой, как у Станюты, придется выложить не меньше 99 рублей. Но оно гарантированно окупится лайками, обещаем.
Розовый фламинго, как у Ольги Бузовой и рэпера Элджея
Инстаграм Бузовой пестрит отпускными снимками, в том числе и на надувных кругах. В тренде (и это неудивительно!) — яркий розовый фламинго. А вот кто удивляет, так это рэпер Элджей, который как раз сейчас отдыхает со своей возлюбленной блогером Настей Ивлеевой и купается на аналогичном «девайсе» прямо в бассейне.
Купить подобный в Минске можно от 19 (за детский) до 78 рублей. Да, немало, зато на все лето вы — королева инстаграма.
Косатка, как у певицы Максим
На цветных кругах свет клином не сошелся. Например, вот видео, как певица Максим дурачится в бассейне на надувной косатке.
Хотите такую же? Легко! В Минске цены варьируются от 32 рублей до 51 рубля.
Ну и классика — яркий пончик
Подобные надувные круги — самый простой и дешевый способ сделать ваши фото ярче. Блогер Катя Коба не преминула этим воспользоваться.
Купить такой в Минске можно прямо сейчас всего за 11 рублей. Отличный выбор для аквапарка, бассейна или пляжей — от Минского моря до Средиземного.
Напоминаем, что только при покупке билетов в аквапарк «Дримлэнд» на AFISHA.TUT.BY действуют специальные цены: 29 рублей 50 копеек за взрослый билет и 14 рублей 75 копеек — за детский.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
AFISHA.TUT.BY полистала отпускные фото звезд и предлагает вам от них не отставать и обзавестись яркими и необычными аксессуарами для аквапарка прямо сейчас.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)