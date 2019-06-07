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Брэдли Купер и Ирина Шейк расстались после четырех лет отношений

08.06.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Актер Брэдли Купер и супермодель Ирина Шейк расстались после четырех лет романа и рождения дочери, передает издание People.

По данным таблоида, 44-летний Купер и 33-летняя Шейк работают над документами о совместной опеке их дочери Леи, а Ирина уже съехала из семейного особняка в Лос-Анджелесе.

Напомним, актер и супермодель начали встречаться весной 2015 года. Они предпочитали держать свои отношения в тайне, отказываясь от комментариев о личной жизни в интервью журналистам. Через два года на свет появилась их дочь. По информации издания, она осталась жить с Ириной Шейк.

— На протяжении некоторого времени они просто создавали видимость того, что у них все хорошо. Они решили отложить свой разрыв, так как в карьере Брэдли тогда случился сильный подъем, а любые подобные новости могли бы отвлечь на себя внимание, — приводит слова своего источника People.

Официальные представители на вопросы журналистов People не ответили.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @miss_art_94

Волна слухов о конце отношений одной из самых красивых пар Голливуда СМИ заговорили после выхода режиссерского дебюта Купера «Звезда родилась», где актер и режиссер сыграл возлюбленного героини Леди Гаги. Певица слухи о романе с Купером опровергла.

 
 
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Согласно информации People, Ирина Шейк съехала из особняка, где она жила с Брэдли Купером
 
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