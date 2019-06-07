Мой папа стал мамой. История счастливой семьи трансгендера

Источник материала: Tut.by

18+

Знакомьтесь: Мэй, ее братья, мама и Шарлотта, которая несколько лет назад была ее папой. Корреспондент Би-би-си Адам Кларксон провел несколько часов с этой необычной на первый взгляд семьей, которая проживает на севере Англии, и спросил у них, как им удалось не только не разругаться после смены пола одного из родителей, но и стать ближе друг к другу.



«Наша семья постоянно вместе, мы как сиамские близнецы»

«Я толком не помню, как она выглядела, когда была мужчиной, столько лет уже прошло, и теперь ничего необычного в этом нет», — говорит 17-летняя Мэй. У нее общая гардеробная с Шарлоттой. Они вместе выбирают зеленый комбинезон в цветочек и приходят к выводу, что он выглядит мило.

Мэй непросто вспомнить о том времени, когда у нее был родитель-мужчина. И вовсе не потому, что это причиняет какие-то неудобства: просто воспоминания стерлись за давностью лет. Шарлотта для нее — именно та, что сегодня.

Шесть лет назад Мэй открыла дверь в спальню родителей и увидела нечто, что в корне изменило ее жизнь.



Image caption Шарлотта поначалу очень переживала, как окружающие отнесутся к ее новому «я»

«Я помню, как вошла в комнату и увидела, как мама помогает Шарлотте сделать макияж в первый раз. Сказать, что я была в смятении, ничего не сказать. Типа, что это вообще такое? Краситься, это же не для мужчин. Я и понятия не имела, что такое трансгендер — мне было 12 или около того».

Шарлотта шумная и веселая, шея, грудь и руки в татуировках — ее нельзя не заметить в толпе. Она добрая, и есть ощущение, что ей нравится быть в центре внимания. Но, как говорит 14-летний Джо, так было не всегда.

Сама Шарлотта с самого начала очень трепетно относилась к тому, как мир воспримет ее новое «я».

«Кто-то что-то скажет — она в расстройстве. Неделями могла не выходить из дома — настолько это ее задевало.

«Это просто бесит. Почему люди не могут промолчать? Им обязательно надо что-то сказать про нее. Оставьте ее в покое».

То, как отреагировали дети и другие члены семьи, помогло невероятно. Но, пожалуй, больше всего помогла Агнешка, которая не отвернулась от мужа, в итоге ставшего ее женой.

«Сначала было очень сложно — понимать, что она хотела сменить пол».



Агнешка (справа) поддерживала мужа во всем

Пара встретилась в Германии, где они вместе работали в студии звукозаписи.

Они вспоминают с улыбкой, как поначалу друг другу не понравились. Но однажды, встретившись после работы, просто влюбились друг в друга.

Их любовь жива до сих пор — после 15 лет совместной жизни, переезда в другую страну, рождения троих детей и смены пола.

«Я пару дней размышляла и сказала себе: «Она заперта в теле, в котором не хочет находиться. И это немного грустно, потому что человек, который провел с тобой столько лет, ушел, а вместо него пришел другой».

Радует то, что детей из-за всего произошедшего не травили сверстники. Отрадно и то, что Джо понимает: ситуация в его семье не совсем обычная.

«Нам здорово повезло. В большинстве семей с трансгендерами жизнь не складывается, трансгендеры живут отдельно. Но мама всегда поддерживала Шарлотту, всегда ей помогала, всегда говорит ей, как та хорошо выглядит».

Входная дверь открывается, семья по очереди берет роликовые коньки, скейтборд, сумку и направляется к машине. Все едут в город Солтберн на побережье покататься вдоль моря.



«Я горжусь тем, что она сделала и той замечательной женщиной, в которую она превратилась», — говорит Мэй

Как говорит Шарлотта, они стараются не сидеть без дела: «Мы постоянно что-то делаем интересное, хотим сделать жизнь детей одним большим приключением. Мы все время вместе проводим и очень близки».

Так радужно было не всегда. Шарлотта описывает процесс смены пола словом «травмирующий», и, конечно, он сказался и на семье, но всем вместе удалось преодолеть трудности.

Мэй уверена, что все сложилось как нельзя лучше: «Превратиться из человека с низкой самооценкой, не желающего выходить из дома, в женщину, которая готова быть в центре внимания, — потрясающе! Шарлотта — человек, который готов делиться всем, что у нее есть, и старается сделать всех окружающих счастливыми».

«Я горжусь тем, что она сделала и той замечательной женщиной, в которую она превратилась».