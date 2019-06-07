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Карточный трейд-ин, выбор даты платежа по кредиту и оплата кольцами: топ банковских новостей
Источник материала: Tut.by
Наступило лето, а банки не спешат отдыхать: прошедшая неделя выдалась очень насыщенной в плане новостей от финансистов. Большинство новинок — высокотехнологичные. FINANCE.TUT.BY рассказывает о самых важных и самых интересных новостях банковского рынка.
Принеси старый пластик и получи новый — покруче и бесплатно
Такой в двух словах смыл новой акции
Поменять карточки можно до 15 июля по всей стране.
— Можно даже не расставаться со старой карточкой. Единственное, нужен минимальный остаток на счете. Для «голдовой» карточки он составляет 200 рублей, 100 долларов или евро, —
Карточный трейд-ин стал первым проектом банка, приуроченным к масштабной имиджевой кампании ЛЕТО. Концепт расшифровывается как «летим, едем, треним и отдыхаем», а его миссия — помочь белорусам извлечь из летних месяцев максимум возможностей и привилегий.
Выбираем сами, когда погашать кредит
Как правило, дату внесения очередного платежа по кредиту назначает банк. И сказать в этом случае: «Подождите до зарплаты» невозможно: придется платить пеню, да еще и кредитная история подпортится.
Исключением из этого правила
Кредитные мошенники оформят на вас долг за вознаграждение
Популярность кредитов у белорусов не снижается. Этим и пользуются желающие заработать на доверчивых гражданах.
— В последнее время участились случаи, когда отдельные лица, представляясь сотрудниками банков либо организаций-посредников, вводят в заблуждение клиентов, сообщая о необходимости заплатить комиссию за содействие в оформлении онлайн-кредитов ОАО «Банк БелВЭБ», а также указать свои персональные данные для оформления таких кредитов, —
Никаких комиссий с заявителей банк за это не взимает!
Смартфоны предложили превратить в платежные терминалы
В Беларуси начинается тестирование технологии Tap to phone, которая превращает любой смартфон с чипом NFC в платежный терминал. Специальное мобильное приложение было представлено сегодня на Visa Cashless Summit. Пилотный проект был разработан
Пока технология находится в тестовом режиме. После завершения пилотного проекта возможность пользоваться приложением будет предоставлена компаниям, которые находятся на обслуживании в Приорбанке.
Оплата кольцами в магазинах и общепите
Новый для нашей страны способ оплаты товаров и услуг, как планируется,
Напомним,
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FINANCE.TUT.BY рассказывает о самых важных и самых интересных новостях банковского рынка.
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