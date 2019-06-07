Карточный трейд-ин, выбор даты платежа по кредиту и оплата кольцами: топ банковских новостей

Источник материала: Tut.by

Наступило лето, а банки не спешат отдыхать: прошедшая неделя выдалась очень насыщенной в плане новостей от финансистов. Большинство новинок — высокотехнологичные. FINANCE.TUT.BY рассказывает о самых важных и самых интересных новостях банковского рынка.

Принеси старый пластик и получи новый — покруче и бесплатно



Скриншот с сайта банка

Такой в двух словах смыл новой акции Альфа-Банка . По сути, это карточный трейд-ин: «пластик» любого другого банка можно поменять на карточку покруче — со статусом Gold, Platinum или Black Edition. И самое интересное, что ею можно три года пользоваться бесплатно.

Поменять карточки можно до 15 июля по всей стране.

— Можно даже не расставаться со старой карточкой. Единственное, нужен минимальный остаток на счете. Для «голдовой» карточки он составляет 200 рублей, 100 долларов или евро, — говорят в банке.

Карточный трейд-ин стал первым проектом банка, приуроченным к масштабной имиджевой кампании ЛЕТО. Концепт расшифровывается как «летим, едем, треним и отдыхаем», а его миссия — помочь белорусам извлечь из летних месяцев максимум возможностей и привилегий.

Выбираем сами, когда погашать кредит



фото с сайта: pixabay.com

Как правило, дату внесения очередного платежа по кредиту назначает банк. И сказать в этом случае: «Подождите до зарплаты» невозможно: придется платить пеню, да еще и кредитная история подпортится.

Исключением из этого правила стал Универсальный потребительский кредит Приорбанка : клиенты сами могут выбирать, в какой день погашать долг (доступны все вариант с 1 по 28-е число месяца).

Кредитные мошенники оформят на вас долг за вознаграждение

Популярность кредитов у белорусов не снижается. Этим и пользуются желающие заработать на доверчивых гражданах.

— В последнее время участились случаи, когда отдельные лица, представляясь сотрудниками банков либо организаций-посредников, вводят в заблуждение клиентов, сообщая о необходимости заплатить комиссию за содействие в оформлении онлайн-кредитов ОАО «Банк БелВЭБ», а также указать свои персональные данные для оформления таких кредитов, — сообщает Банк БелВЭБ и напоминает: сейчас онлайн-кредит банка можно посредством услуги «Интернет-банк», а также с помощью сервиса «МТС Деньги» и на сайте TUT.BY (онлайн-оформление потребительского кредита «Хуткі анлайн» в разделе «Финансы»).

Никаких комиссий с заявителей банк за это не взимает!

Смартфоны предложили превратить в платежные терминалы

В Беларуси начинается тестирование технологии Tap to phone, которая превращает любой смартфон с чипом NFC в платежный терминал. Специальное мобильное приложение было представлено сегодня на Visa Cashless Summit. Пилотный проект был разработан Приорбанком совместно с IBA при поддержке Visa.

Пока технология находится в тестовом режиме. После завершения пилотного проекта возможность пользоваться приложением будет предоставлена компаниям, которые находятся на обслуживании в Приорбанке.

Оплата кольцами в магазинах и общепите



Фото МТБанка

Новый для нашей страны способ оплаты товаров и услуг, как планируется, МТБанк и компания Visa запустят в июле, сообщили в банке. Такую же услугу анонсировал и Белагропромбанк .

Напомним, чтобы совершать оплату с помощью платежного кольца, нужно будет поднести его к терминалу, который принимает бесконтактные платежи. Для оплаты не понадобится ни карточка, ни смартфон.

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