Все лето в городе. Как это пережить? 9 способов, которые сделают эти три месяца счастливыми

Источник материала: Tut.by

Лето — это маленькая жизнь, но пролетает оно так быстро, что мы и оглянуться не успеваем. Чтобы в очередной раз не было мучительно больно за бесцельно прожитое лето, нужно просто нырнуть в него с головой. Особенно если у вас нет возможности выехать на море или хотя бы на дачу и все три жарких месяца придется провести в душном городе. Что можно сделать?





Завтракать на балконе

С советских времен сложилось так, что мы скорее используем балкон в качестве кладовки, привычно отправляя туда то, что жалко выбросить, а ведь, по сути, это отличная мини-терраса. Проявив немного фантазии вполне можно обустроить балкон таким образом, чтобы завтракать, наслаждаясь солнечными лучами и щебетанием птиц, а ужинать, глядя на восхитительные закаты.





Осваивать новые виды транспорта

Если есть такая возможность, здорово ездить на работу на велосипеде или самокате — это отличная альтернатива дорожным пробкам и потным попутчикам общественного транспорта. А еще можно выйти чуть пораньше и пройти одну-две остановки пешком — и для здоровья полезно и витамина D хватанете.





Обедать на свежем воздухе

В обеденные перерывы вполне можно совмещать приятное с полезным и провести этот час, например, встретившись с подругой на открытой террасе кафе. Если вы берете обед с собой из дома, то можно съесть его на скамейке в ближайшем сквере, подставив нос солнечным лучам.





Гулять вечерами

Для работающего фулл-тайм человека летние вечера — это самое прекрасное время. Темнеет поздно, погода стоит отличная, и в эти три-четыре-пять часов можно насладиться летом по полной программе. Даже простая пешая прогулка подойдет.

Устраивать пикники

Для того чтобы устроить пикник, вовсе не обязательно уезжать за город, есть огромное количество мест, где можно бросить в траву плед и устроиться на нем с книжкой, ноутбуком и бутербродами.

Взять отгул в пятницу

Если отпуск вам не светит, обратите внимание на пятницы. Возьмите отгул, отпроситесь, скажитесь больной — и вот вам три свободных дня. Если все правильно организовать, то такой мини-отпуск вполне скрасит вам рабочие будни.

Следить за афишами

Летом в столице проходит огромное количество всевозможных мероприятий на любой вкус. Например, можно съездить на музыкальный фестиваль, а по субботам в верхнем городе показывают кино на свежем воздухе.





Выбираться к воде

Иногда стоит устроиться вблизи водоема, и вот уже кажется, что ты уехал далеко-далеко. Опять же для этого не надо далеко ходить: плед да берег Свислочи — и из душного города ненадолго переносишься будто бы к морю.





Ловить каждую возможность

Если перестать бежать, остановиться и дать себе минутку, то многого и не надо. Снять туфли и походить босиком по траве. Купить мороженое и съесть его на скамейке в парке. Подставить лицо под брызги фонтана. Прочувствовать солнце и легкий ветерок. Вздохнуть полной грудью. Ведь сколько того лета? Да еще целых три месяца впереди!