Вышел третий, посмертный, сборник стихов Анатолия Шушко

Источник материала: Полесская правда

«Сэрцу соладка, ясна, трывожна». Так назвал свою третью, как стало окончательно ясно, посмертную книгу поэт из Пинска Анатоль Шушко. Книгу эту поэт подготовил, зная, что уже вряд ли увидит ее. Стихи для сборника Анатоль Шушко отбирал, как свидетельствует его жена Любовь Михайловна, довольно долго и тщательно. Это, в основном, стихи-посвящения – любимой супруге, любимой, родной деревне Стошаны, ставшему не менее родным городу над Пиной, ну и, разумеется, близким и дорогим сердцу людям.



Сборник состоит из 3-х разделов – «Таемныя струны душы чалавечай», «Гімн каханню» и «Памяці паэта», куда вошли стихи, посвященные Анатолю Шушко коллегами, а также эссе-воспоминание сокурсницы поэта по Белгосуниверситету, известного экскурсовода, автора интересных книг о Полесье и Пинске Татьяны Хвагиной. Понятно, все это написано было уже после смерти поэта, как и вступительная статья члена Союза писателей Беларуси Марии Ляшук, которой и открывается поэтический сборник. К слову сказать, в книге много фотографий, на которых запечатлен не только сам поэт, но и его фото с дорогими и близкими ему людьми. Думаю, это только делает сборник более привлекательным и дорогим для родных и близких поэта, для ценителей его поэзии. А заканчивается сборник стихотворением Шушко «Парада». Думаю, будет уместным привести его целиком, тем паче, что это всего восемь стихотворных строк:

Век гэтай мудрасці быць з намі:

Адно, душою не гавей.

Каб нават хіжыя спазналі,

Жыццё твае – дзеля людзей.

Калі цябе, аднак, не будзе,

Пакліча ў бездань іншы свет,

Няхай аднойчы скажуць людзі:

«Ён ў нашай памяці жыве».

Стихи Анатоля Шушко отличаются метафоричностью, оригинальностью и глубиной мысли, тканью и формой самого стиха. Для современной поэзии Беларуси сие довольно большая редкость. Отечественные стихотворцы пишут, словно на дворе не третье тысячелетие, а время коллективизации сельхозпроизводства и послевоенного возрождения села. Увы, для Шушко это не стало пропуском в большую литературу.

Первую свою книгу «Выток і прычасце» поэт издал в возрасте 40-ка лет в 1994 году. Вторая книга «Шаны» – шанаванне (уважение, почитание) – производное от названия родной деревни – Стошаны – была издана за счет пенсии отца-фронтовика и сыновей Анатоля Шушко спустя 17 лет после выхода первой книги. Пишу об этом специально, ибо давно настало время издать полноценное избранное поэта, который начал публиковаться еще в пионерском возрасте, о котором ходили легенды во время учебы на филфаке БГУ, так как стихи его заметил большой знаток белорусской поэзии критик Варлен Бечик. Не только заметил, но и опубликовал их в газете «Літаратура і мастацтва» со своей вступительной заметкой, в которой высоко оценил стихи 17-летнего студента-филфаковца Белгосуниверситета Анатоля Шушко. Для убедительности приведу целиком стихотворение поэта на традиционную для белорусской литературы тему – «Купальская песня». Но обратите внимание, как раскрыта тема, как сильно выстроено стихотворение:

Ночка купальская ціхая-ціхая.

Нават чутно, як травіначкі дыхаюць.

Дзе ж ты, каханая, дзе?

Хіба забылася:

Сонца свяцілася.

Стыне вянок на вадзе.

Недзе ў лясочку над папараць-кветкаю

Шчасцейка наша амаль непрыкметнае,

Як матылёчак, трымціць.

Дык чаму, любая,

Быццам прад згубаю

Сэрца да болю шчыміць?

Толькі не слухай майго неўталоніка.

Чуеш, як зноў занядзелілі конікі?

Цэлы белсвет у расе

Досвітак выкупаў.

Нам ён без выкупу

Светлую долю нясе.

Шчырая, мілая,

Ведаю, мілуеш,

Каб мілаваць заўсягды.

Вер жа мне, родная,

Хвалі свабодныя

Вынесу з віру бяды.

Увы, увы… Повышенная требовательность к себе и своему творчеству, но еще больше – просто небывалая скромность, граничащая чуть ли не с полным безразличием к успеху, славе и деньгам, так и не позволили вовремя в полную силу раскрыться большому таланту, каким был отмечен с юных лет Анатоль Шушко. А еще, конечно, друзья-коллеги, многие из которых могли практически поддержать истинно талантливого поэта, но обходились разве что комплиментами при встрече да иной раз наливали сто пятьдесят: не мешал бы им издаваться, получать премии и награды…

А Шушко как раз-то никому и не мешал, и даже не помышлял о подобном. Жил как жил, как Господь на душу положит. Писал замечательные стихи, время от времени публикуя их в региональной и республиканской прессе, в том числе в журналах «Полымя», «Маладосць», в коллективных сборниках, в газете «Літаратура і мастацтва». Мне удалось опубликовать его стихи в переводе на русский в журналах «Москва» и «Нёман», в «Литературной России», в антологии «Современная белорусская поэзия» (Москва, 2003 год).

Уверен, настанет час, когда стихи Анатоля Шушко будут включены в школьные хрестоматии, в Пинске, где почти 30 лет жил поэт, его именем назовут улицу, а на доме, где проживал Анатоль Шушко, установят мемориальную доску. Кстати, его перу принадлежит одно из лучших стихотворений о городе над Пиной – «Пінскі вальс». Музыку на эти стихи написал его друг, к сожалению, также недавно ушедший в мир иной, талантливый музыкант и самодеятельный композитор Александр Жукович. Слова и музыка этой песни были опубликованы в газете «Пінскі веснік». Хотелось бы, чтобы местные исполнители не забывали об этой песне, об этой замечательной песне о своем родном городе.

Пінскі вальс –

Песня і хваль, і каштанаў…

Пінскі вальс –

Сонечны смех закаханых…

Музыка ў сэрцы гучыць –

Будзем у танцы кружыць…

Любая, горад удзячыў для нас

Пінскі вальс!

В лице Анатоля Шушко белорусская литература утратила одного из самых талантливых поэтов конца 20-го – начала 21-го столетия, а я потерял близкого друга, удивительного собеседника, наставника местных стихотворцев, тонко чувствующего слово, большого знатока белорусской литературы и мовы. Кстати сказать, я ни разу не слышал, чтобы Шушко говорил по-русски, хотя мы много о чем беседовали, бывало, и ночи просиживали за разговорами о литературе и литераторах, о поэтах и поэзии. У него был свой, неповторимый по колоритности язык – этакая смесь литературной «чысцюткай беларускай мовы» и местного «стошанского» диалекта. Притом, что, повторяю, Шушко просто виртуозно владел белорусской литературной мовой, его речь была пересыпана яркими белорусскими словечками, как, впрочем, и его стихи…

Пусть эти скромные заметки станут своего рода благодарностью Анатолю Шушко за то, что почти 30 лет был у меня такой замечательный товарищ по поэтическому цеху. Прощай и до встречи, мой незабвенный друг!

Валерий Гришковец.