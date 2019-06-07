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Министры, их заместители, а также главы госкомитетов проведут сегодня «телефонные линии»

08.06.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Министры, их заместители, а также главы госкомитетов проведут сегодня «телефонные линии»
В субботу, 8 июня, с 9.00 до 12.00 состоятся прямые телефонные линии с представителями государственных органов. Свои вопросы можно задать, позвонив по указанным телефонам.

Государственный орган Ф. И. О., должность Телефон
Министерство антимонопольного
регулирования и торговли Республики Беларусь		 Колтович Владимир Васильевич,
министр		 8 (017) 327-61-21
Министерство архитектуры и строительства
Республики Беларусь		 Швец Олег Дмитриевич,
заместитель министра		 8 (017)
200-46-15
Министерство внутренних дел Республики Беларусь Караев Юрий Хаджимуратович,
заместитель министра – командующий внутренними войсками, генерал-майор		 (8 017) 374-80-08, 374-80-09
Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь Смирнов Виталий Алексеевич,
заместитель министра		 8 (017) 200-19-00
Министерство здравоохранения Республики Беларусь Андросюк Борис Николаевич,
заместитель министра		 8 (017)
222-62-92
Министерство иностранных дел Республики Беларусь Евдоченко Андрей Александрович,
первый заместитель министра		 8 (017) 327-29-22
Министерство информации Республики Беларусь Бузовский Игорь Иванович,
заместитель министра		 8 (017) 203-92-31
Министерство культуры Республики Беларусь Шереметьев Сергей Иванович,
заместитель министра		 8 (017) 203-75-74
Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь Креч Владимир Иванович,
заместитель министра		 8 (017) 200-46-09
Министерство обороны Республики Беларусь Белоконев Олег Алексеевич,
начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра, генерал-майор		 8 (017) 297-10-22
Министерство образования
Республики Беларусь		 Старовойтова Ирина Анатольевна,
первый заместитель министра		 8 (017) 200-99-09
Министерство по налогам и сборам
Республики Беларусь		 Клепча Игорь Николаевич,
первый заместитель министра		 8 (017) 229-79-00
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Ласута Геннадий Федорович,
заместитель министра		 8 (017) 229-35-90
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Корбут Александр Николаевич,
заместитель министра		 8 (017) 200-70-48
Министерство промышленности
Республики Беларусь		 Гунько Сергей Мартинович,
заместитель министра		 8 (017) 330-04-94
Министерство связи и информатизации
Республики Беларусь		 Новиков Сергей Викторович,
начальник управления стратегического развития		 8 (017) 287-87-06
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Республики Беларусь		 Ломакина Алла Леоновна,
заместитель министра		 8 (017) 327-69-27
Министерство спорта и туризма
Республики Беларусь		 Барауля Александр Иванович,
заместитель министра		 8 (017) 200-43-95
Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Александрович Наталья Николаевна,
заместитель министра		 8 (017) 259-79-26
Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь Костевич Ирина Анатольевна,
Министр		 8 (017) 309-93-00
Министерство финансов Республики Беларусь Селиверстов Юрий Михайлович,
первый заместитель министра		 8 (017) 309-40-00
Министерство экономики Республики Беларусь Перминова Елена Александровна,
заместитель министра		 8 (017) 200-05-03
Министерство энергетики Республики Беларусь Каранкевич Виктор Михайлович,
министр		 8 (017) 218-21-07
Министерство юстиции Республики Беларусь Тушинский Игорь Геронинович,
заместитель министра		 8 (017) 200-38-77
Государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь Пантус Дмитрий Александрович,
заместитель председателя		 8 (017) 280-91-00
Государственный комитет по имуществу
Республики Беларусь		 Гаев Андрей Анатольевич,
председатель		 8 (017) 284-67-72
Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь Щербаков Сергей Сергеевич,
заместитель председателя		 8 (017) 284-15-54
Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь Татарицкий Валентин Болеславович,
председатель		 8 (017) 233-52-13
Государственный пограничный комитет Республики Беларусь Лаппо Анатолий Петрович,
председатель, генерал-майор		 8 (017) 327-01-76
Государственный таможенный комитет Республики Беларусь Орловский Владимир Николаевич,
первый заместитель председателя		 8 (017) 218-90-00
Национальный статистический комитет Республики Беларусь Медведева Инна Викторовна,
председатель		 8 (017) 367-52-00
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