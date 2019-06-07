Министры, их заместители, а также главы госкомитетов проведут сегодня «телефонные линии»

|Государственный орган
|Ф. И. О., должность
|Телефон
|Министерство антимонопольного
регулирования и торговли Республики Беларусь
|Колтович Владимир Васильевич,
министр
|8 (017) 327-61-21
|Министерство архитектуры и строительства
Республики Беларусь
|Швец Олег Дмитриевич,
заместитель министра
|8 (017)
200-46-15
|Министерство внутренних дел Республики Беларусь
|Караев Юрий Хаджимуратович,
заместитель министра – командующий внутренними войсками, генерал-майор
|(8 017) 374-80-08, 374-80-09
|Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь
|Смирнов Виталий Алексеевич,
заместитель министра
|8 (017) 200-19-00
|Министерство здравоохранения Республики Беларусь
|Андросюк Борис Николаевич,
заместитель министра
|8 (017)
222-62-92
|Министерство иностранных дел Республики Беларусь
|Евдоченко Андрей Александрович,
первый заместитель министра
|8 (017) 327-29-22
|Министерство информации Республики Беларусь
|Бузовский Игорь Иванович,
заместитель министра
|8 (017) 203-92-31
|Министерство культуры Республики Беларусь
|Шереметьев Сергей Иванович,
заместитель министра
|8 (017) 203-75-74
|Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь
|Креч Владимир Иванович,
заместитель министра
|8 (017) 200-46-09
|Министерство обороны Республики Беларусь
|Белоконев Олег Алексеевич,
начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра, генерал-майор
|8 (017) 297-10-22
|Министерство образования
Республики Беларусь
|Старовойтова Ирина Анатольевна,
первый заместитель министра
|8 (017) 200-99-09
|Министерство по налогам и сборам
Республики Беларусь
|Клепча Игорь Николаевич,
первый заместитель министра
|8 (017) 229-79-00
|Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь
|Ласута Геннадий Федорович,
заместитель министра
|8 (017) 229-35-90
|Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь
|Корбут Александр Николаевич,
заместитель министра
|8 (017) 200-70-48
|Министерство промышленности
Республики Беларусь
|Гунько Сергей Мартинович,
заместитель министра
|8 (017) 330-04-94
|Министерство связи и информатизации
Республики Беларусь
|Новиков Сергей Викторович,
начальник управления стратегического развития
|8 (017) 287-87-06
|Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Республики Беларусь
|Ломакина Алла Леоновна,
заместитель министра
|8 (017) 327-69-27
|Министерство спорта и туризма
Республики Беларусь
|Барауля Александр Иванович,
заместитель министра
|8 (017) 200-43-95
|Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь
|Александрович Наталья Николаевна,
заместитель министра
|8 (017) 259-79-26
|Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь
|Костевич Ирина Анатольевна,
Министр
|8 (017) 309-93-00
|Министерство финансов Республики Беларусь
|Селиверстов Юрий Михайлович,
первый заместитель министра
|8 (017) 309-40-00
|Министерство экономики Республики Беларусь
|Перминова Елена Александровна,
заместитель министра
|8 (017) 200-05-03
|Министерство энергетики Республики Беларусь
|Каранкевич Виктор Михайлович,
министр
|8 (017) 218-21-07
|Министерство юстиции Республики Беларусь
|Тушинский Игорь Геронинович,
заместитель министра
|8 (017) 200-38-77
|Государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь
|Пантус Дмитрий Александрович,
заместитель председателя
|8 (017) 280-91-00
|Государственный комитет по имуществу
Республики Беларусь
|Гаев Андрей Анатольевич,
председатель
|8 (017) 284-67-72
|Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь
|Щербаков Сергей Сергеевич,
заместитель председателя
|8 (017) 284-15-54
|Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь
|Татарицкий Валентин Болеславович,
председатель
|8 (017) 233-52-13
|Государственный пограничный комитет Республики Беларусь
|Лаппо Анатолий Петрович,
председатель, генерал-майор
|8 (017) 327-01-76
|Государственный таможенный комитет Республики Беларусь
|Орловский Владимир Николаевич,
первый заместитель председателя
|8 (017) 218-90-00
|Национальный статистический комитет Республики Беларусь
|Медведева Инна Викторовна,
председатель
|8 (017) 367-52-00