Принц тебя не спасет, и ты останешься ни с чем. Мнение о сказках, которые вредят нам и нашим дочкам

Источник материала: Tut.by

Видели новость о том, что Кира Найтли не разрешает своей дочке смотреть мультики про «Золушку» и «Русалочку», считая, что они деструктивны для девочки? Наш колумнист Анна Златковская согласна с тем, что многие популярные сказки, несмотря на то, что они должны сеять разумное, доброе, вечное, на самом деле вызывают множество вопросов. Каких? Об этом в сегодняшней колонке.

После прочтения сказок часто приходится объяснять ребенку не смысл прочитанного, а то, что, собственно, вообще можно было изначально поступить по-другому.

Возьмем как пример одну из самых популярных сентиментальных сказок — «Золушку». Казалось бы, она о душевности, о том, что добрые дела и кротость обязательно вернутся удачей и тем же добром. Но все-таки есть в этой сказке что-то мазохистское.



Фото: weacom.ru

Еще будучи маленькой девочкой и слушая «Золушку», я думала о том, почему родной отец так легко предал свою дочь, отдав на растерзание трем незнакомым женщинам? Почему у него ни разу не возникло желания защитить свою дочь от нападок и жестокости? Но больше я поражалась слабохарактерности Золушки, которая так легко сдалась под натиском незнакомок, которые, собственно, пришли жить в ее дом.

И вся эта история о том, как она чистила их одежду, прислуживала им, делала по дому всю черную работу, вызывает лишь немое удивление. Зачем ты, Золушка, делаешь все это, если можешь пожаловаться папе или просто сказать «нет»?

Такова человеческая психология: если человек молча соглашается на худшие условия, редко кто предложит ему жить по-другому. Люди — эгоисты. Но стоит тебе обозначить границы, заявить о своих правах и чувстве собственного достоинства, желание манипулировать и пользоваться чужим трудом переносят на кого-то другого. Того, кто молчит и боится себя защитить.

Я помню, как при устройстве на работу в одну организацию, мне передали компьютер коллеги. Она проработала за ним много лет, пока наконец отдел не решили укомплектовать более новой техникой. Таким образом коллеге дали почти новый комп, а мне — ее старый.

Как только я села работать за него, поняла, что не могу просидеть больше пятнадцати минут — начинают болеть глаза. Вызвали мастера. Тот, покопавшись в настройках, сказал, что ничего исправить нельзя, это старье «с ограниченными возможностями». Оставалось либо пытаться работать и портить глаза, либо… отказаться. Что я и сделала, пригласив начальницу и продемонстрировав ей, как тяжело восемь часов подряд просидеть перед этим монитором и не потерять зрение. Через два дня мне выдали новый компьютер.

Экс-хозяйка старого компьютера была в шоке. Она спросила меня: «Почему тебе дали другой компьютер? Я за тем семь лет проработала!». На что я спросила: «А ты говорила о том, что у тебя болят глаза и что тебе некомфортно?». Ответ очевиден — нет.

Она та же Золушка, которая убеждена, что надо смолчать — и однажды кто-то оценит твои старания. Обязательно появится фея, которая взмахнет волшебной палочкой и отправит тебя на бал к принцу (или заменит компьютер). А там и свадьба, и прекрасная жизнь во дворце. Метафорически — в один прекрасный день за все страдания обязательно воздастся.



Фото: cherishedbyme.com

Но проблема Золушек в том, что они пренебрегают очевидным фактом: жизнь одна, и время может быть упущено.

Если рассуждать дальше, то вы понимаете, как Золушке подфартило? Совокупность совпадений привели ее на бал, где принц влюбился — и последовал счастливый финал с замужеством. То есть иных вариантов устроить свою жизнь у девочки просто нет. Эта мысль о жертвенности и бездеятельности губительна. Можно быть доброй и чуткой, но не давать себя в обиду и делать хоть что-то, чтобы улучшить свою жизнь. Только отчего-то об этом в детских сказках не пишут.

Еще один довольно сомнительный женский образ описан в сказке «Синяя борода». Женщина находит комнату, полную мертвых тел бывших жен. И вместо того, чтобы бежать из этого дома без оглядки, призывая людей на помощь, она ждет мужа и расплаты. Любопытство наказуемо?

Ну так себе пример — виновато не любопытство, а маньяк и его страсть убивать непослушных женщин. Получается, эта сказка транслирует важность послушания, умения услужить мужу и не вызвать его гнева. Если эта история о доверии, тогда опять логическая несостыковка. Женщину предупреждали, что дело дрянь, но она поверила любимому человеку. А потом, обнаружив, что муж — убийца, просто ждала спасения, не делая ничего! Эта статичность и пассивность героини просто убивает.



Фото: kinopoisk.ru

И это касается не только «Синей бороды». Читая другие сказки, регулярно сталкиваешься с тем, что женские образы крайне инфантильны, предсказуемы, инертны (та же Ассоль в «Алых парусах»).

Единственное безусловное достоинство всех девушек — это то, что они красивы. Красота героинь становится валютой, которую можно обменять на счастье. И счастье это, заметьте, всегда приходит в виде великого спасителя — принца.



Фото: kinopoisk.ru

Читая такие истории дочкам, мы, получается, изначально закладываем им в голову то, что важнейшее качество — внешность. Если достойный мужчина — так обязательно принц.

Поэтому то, что, например, Белоснежка пренебрегала советами и постоянно «тупила» — это простительно. Во-первых, она красивая, во-вторых, все равно найдется тот, кто ее спасет.

Но в жизни так бывает редко. Без привязки к гендеру, глупость — наказуема. И если человек не делает выводов после нескольких однотипных ошибок, тут поможет только психолог. Как рекомендуют врачи: ребенок, когда только начинает делать первые шаги, должен упасть и набить шишку. Чтобы в следующий раз подстраховаться, а главное знать, как это, собственно, сделать. Многие родители, глядя на то, как дитя таранит головой пол, стараются максимально обезопасить этот процесс, но это и есть главная ошибка. Опыт — это та самая необходимая для дальнейшей жизни «шишка». И последующий за «шишкой» анализ.



Фото: imagemfilmes.com.

Но героини старых добрых сказок не умеют анализировать. Да, они спасают — ценой своей жизни, они любят — ценой своего здоровья, они позволяют другим становиться счастливыми — ценой личного счастья. Судьба отблагодарит героинь за терпение и тяжкую участь волей некого благодетеля. А сами они, увы, ни на что не способны.

Ни сказать «нет» тирании, ни сделать выводы, когда пытаются обмануть снова и снова, ни воспитать характер и какие-либо навыки, нужные для жизни.

Девочки слушают сказки и часто верят, что вот это все (красота и покладистость) — единственные рычаги, которые помогают преуспеть в жизни. Вникая в суть сказок, к которым мы сами привыкли с детства, понимаешь, что отнюдь не этого ты желаешь своей дочери.

Полагаться исключительно на внешность и подстраиваться под интересы мужчины — путь содержанки. Быть слабой и угождать тиранам — вечная дорога унижений и мучений. Жертвовать собой ради любви, когда и сам объект любви этого не хочет — значит потерять себя и ценность собственной жизни.

Совсем не хочется, чтобы твой ребенок рос в убеждении, что единственный путь к успеху лежит через страдания и познание великой любви. Ведь о любви к себе в этих сказках, не упоминается ни слова. А именно с этого и начинаются все счастливые истории.

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