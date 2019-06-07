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Литва увеличивает армию почти в 1,5 раза. Как это повлияет на Беларусь?
Источник материала: Партизан
На этой неделе правительство Литвы приняло план увеличения количества личного состава национальных вооруженных сил – с 10,9 тысяч до 14,5 тысяч кадровых солдат. Программа будет выполнена в течение 2019-2028 годов, сообщило Министерство обороны Литвы.
Фото Минобороны Литвы
Отмечается, что бюджет будет соответствовать рекомендациям NATO – не более 50% расходов на оборону будет назначаться на содержание людей, все остальные средства пойдут на новое вооружение, технику, боеприпасы, снаряжение, топливо,
«Это увеличение финансирования и увеличения качества армии. Последние учения показали, что армия Литвы, особенно технические подразделения, не совсем соответствуют требованиям. Причина – обеспокоенность наращиванием сил РФ в Калининградском районе», – сказал военный обозреватель Александр Алесин «Белсату».
Эксперт полагает, что рост присутствия сил NATO рядом с Беларусью в связи с российской агрессией против Украины может ослабить позиции официального Минска в переговорах с Москвой. В результате Москва может принудить Минск к созданию на белорусской территории своих военных баз.
«Я считаю, что это наращивание сил NATO, в том числе в Польше, может привести к тому, что здесь появится значительный российский воинский контингент – вероятнее всего, несколько бригад оперативно-тактических ракетных комплексов Искандер, которые могут нести и атомное оружие. Белорусской стороне будет очень сложно сопротивляться наращиванию российских сил на своей территории», – говорит Александр Алесин.
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На этой неделе правительство Литвы приняло план увеличения количества личного состава национальных вооруженных сил – с 10,9 тысяч до 14,5 тысяч кадровых солдат....
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