Литва увеличивает армию почти в 1,5 раза. Как это повлияет на Беларусь?





Фото Минобороны Литвы

пишет Белсат. Отмечается, что бюджет будет соответствовать рекомендациям NATO – не более 50% расходов на оборону будет назначаться на содержание людей, все остальные средства пойдут на новое вооружение, технику, боеприпасы, снаряжение, топливо,Белсат.





«Это увеличение финансирования и увеличения качества армии. Последние учения показали, что армия Литвы, особенно технические подразделения, не совсем соответствуют требованиям. Причина – обеспокоенность наращиванием сил РФ в Калининградском районе», – сказал военный обозреватель Александр Алесин «Белсату».





Эксперт полагает, что рост присутствия сил NATO рядом с Беларусью в связи с российской агрессией против Украины может ослабить позиции официального Минска в переговорах с Москвой. В результате Москва может принудить Минск к созданию на белорусской территории своих военных баз.









«Я считаю, что это наращивание сил NATO, в том числе в Польше, может привести к тому, что здесь появится значительный российский воинский контингент – вероятнее всего, несколько бригад оперативно-тактических ракетных комплексов Искандер, которые могут нести и атомное оружие. Белорусской стороне будет очень сложно сопротивляться наращиванию российских сил на своей территории», – говорит Александр Алесин.







