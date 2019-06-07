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Житель Бобруйского района так напился, что увидел у себя на участке несуществующие трупы

08.06.2019 09:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В прошлую субботу в Бобруйский РОВД позвонил житель деревни Бояры, который рассказал, что во время работ на участке он обнаружил останки «троих или четверых человек», сообщает Трыбуна працы.

Не прошло и двадцати минут, как тот же человек обратился уже в Бобруйский горрайотдел по ЧС. Еще спустя двадцать минут дежурный принял звонок от службы скорой медицинской помощи — медикам позвонила женщина, сказав, что ее муж ходит по дому с бензопилой и говорит, что «под полом кто-то есть». Как оказалось, все эти случаи связаны — звонки поступили из одной семьи.

На место выехала милиция, но никаких человеческих останков не обнаружила. Причина заключалась в том, что хозяин дома, любитель выпить, неуемным потреблением довел себя до галлюцинаций. Из-за спиртного у мужчины началось психическое расстройство.

От его действий никто не пострадал. Хозяина дома поместили в психоневрологическое отделение Бобруйской больницы.

 
 
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В прошлую субботу в Бобруйский РОВД позвонил житель деревни Бояры, который рассказал, что во время работ на участке он обнаружил останки «троих или четверых...
 
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