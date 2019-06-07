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Беларусь на фоне Германии выглядит карликом – самый дешевый игрок основы немцев стоит, как вся наша сборная

08.06.2019 09:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В субботу Беларусь сыграет первый домашний матч отбора Евро-2020 – на «Борисов-Арену» приедут экс-чемпионы мира немцы.

Беларусь на фоне Германии выглядит карликом – самый дешевый игрок основы немцев стоит, как вся наша сборная
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С Германией белорусская националка играла лишь однажды. 2008-м команда Бернда Штанге, хоть и в товарняке, но не поддалась будущим финалистам Евро (2:2).

Повторить достижение 11-летней давности парням Игоря Криушенко будет трудно. Против белорусов много факторов. Самый очевидный – разница в составах. Самый дешевый игрок бундестим стоит как вся белорусская команда.

Семерка самых дорогих белорусов по версии Transfermarkt.com: 

Александр Мартынович («Краснодар»)

Михаил Гордейчук («Тобол»)

Павел Савицкий («Динамо» Брест) и Иван Маевский («Астана»)

Станислав Драгун (БАТЭ), Максим Володько («Арсенал» Тула) и Михаил Сиваков («Оренбург»)

А это трансферная стоимость игроков основы в матче против Северной Ирландии.

Стоимость всего нынешнего состава нашей команды, который использует Криушенко, –  €18.75 млн.

Самые ценные немцы:

Лерой Сане («Манчестер Сити»)

Кай Хавертц («Байер»)

Йозуа Киммих («Бавария»)

Тимо Вернер («Лейпциг»)

Серж Гнабри («Бавария»)


Самый дешевый в бундестим – Свен Ульрайх (€4.5m). Если брать игроков основного состава – у Мануэля Нойера (€18m).

Последний свой матч Германия провела в марте против Нидерландов (победа 3:2). Тогда на поле выходил вот такой состав:

 Мануэль Нойер (€18 млн) – Антонио Рюдигер (€45 млн), Никлас Зюле (€60 млн) Маттиас Гинтер (€35 млн) – Нико Шульц (€60 млн), Йозуа Киммих (€70 млн), Тони Кросс (€80 млн), Тило Керер (€35 млн) – Леон Горетцка (€50 млн), Серж Гнабри (€60 млн), Лерой Сане (€100 млн)

 

Суммарная стоимость – €553 млн 

 

А всех игроков, которых использует Лев, Transfermarkt.com оценивает в невероятные €922 млн, что почти в 50 раз больше стоимости белорусов.

 

Фото: АБФФ, GettyImages, REUTERS/Wolfgang Rattay

 



 
Теги: Брест
 
 
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В субботу Беларусь сыграет первый домашний матч отбора Евро-2020 – на «Борисов-Арену» приедут экс-чемпионы мира немцы.
 
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