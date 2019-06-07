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Охрана Путина спасла Си Цзиньпина от падения со сцены на ПМЭФ

08.06.2019 08:50 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Китайский лидер наклонился поприветствовать сидящих в первом ряду рукопожатием и едва не упал.


Председатель КНР Си Цзиньпин чуть не упал со сцены после выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Как сообщают СМИ, инцидент произошел в момент, когда китайский лидер наклонился, чтобы поприветствовать рукопожатием гостей, сидевших в первом ряду. Он потянулся к одному из присутствующих – и едва не потерял равновесие. Его спас сотрудник охраны российского лидера, который удержал председателя КНР на сцене.

В тот же момент рядом находились президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян. После короткого общения с участниками ситуации политик со спокойной улыбкой покинул зал.


 
 
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Китайский лидер наклонился поприветствовать сидящих в первом ряду рукопожатием и едва не упал.
 
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