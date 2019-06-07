|
Охрана Путина спасла Си Цзиньпина от падения со сцены на ПМЭФ
Источник материала: Партизан
Китайский лидер наклонился поприветствовать сидящих в первом ряду рукопожатием и едва не упал.
Председатель КНР Си Цзиньпин чуть не упал со сцены после выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Как сообщают СМИ, инцидент произошел в момент, когда китайский лидер наклонился, чтобы поприветствовать рукопожатием гостей, сидевших в первом ряду. Он потянулся к одному из присутствующих – и едва не потерял равновесие. Его спас сотрудник охраны российского лидера, который удержал председателя КНР на сцене.
В тот же момент рядом находились президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян. После короткого общения с участниками ситуации политик со спокойной улыбкой покинул зал.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Китайский лидер наклонился поприветствовать сидящих в первом ряду рукопожатием и едва не упал.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)