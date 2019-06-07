Охрана Путина спасла Си Цзиньпина от падения со сцены на ПМЭФ





Председатель КНР Си Цзиньпин чуть не упал со сцены после выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).





Как сообщают СМИ, инцидент произошел в момент, когда китайский лидер наклонился, чтобы поприветствовать рукопожатием гостей, сидевших в первом ряду. Он потянулся к одному из присутствующих – и едва не потерял равновесие. Его спас сотрудник охраны российского лидера, который удержал председателя КНР на сцене.





В тот же момент рядом находились президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян. После короткого общения с участниками ситуации политик со спокойной улыбкой покинул зал.



