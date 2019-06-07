Резидентами ПВТ зарегистрировано еще 61 компания





primepress.by . Как отмечается в сообщении, среди новых резидентов есть много решений для разных отраслей промышленности и интернета вещей, пишет

Так, компания «ИТАСТ» занимается разработкой программного обеспечения для высокотехнологичных производств, а также мобильного приложения для облегчения поездок на городских маршрутах общественного транспорта. Резидент «ТриИнком» работает над совершенствованием бесконтактных платежей, оплатой по QR-коду. «Какаду Девелопмент» разрабатывает решения для автоматизации магазинов без кассиров. «КАТЭК-Инжиниринг» занимается мониторингом и управлением системами энергоснабжения объектов инфраструктуры всех сфер экономики.





редприятие «Центр Систем Идентификации» планирует разработку, внедрение и сопровождение проектов на основе технологий автоматической идентификации (RFID-метки), электронного бизнеса, интернета вещей. Новый резидент Парка высоких технологий «Надежные программы» оказывает услуги по регистрации доменных имен, виртуального хостинга и электронной почты, предлагает облачные решения для бизнеса.





Ряд компаний разрабатывают образовательные программы для онлайн-обучения. «Киндерсонг» работает над приложением, которое предназначено для тренировки пения посредством анализа звуковой информации. «Астонио» создает платформу, где дистанционно предоставляют курсы по дополнительному образованию.





В Парк высоких технологий пришли резиденты с иностранным капиталом из США, Швеции, Швейцарии, Израиля, Мальты, Канады. «Кроссикс Солюшнз Бай» в качестве центра разработки Crossix Solutions Inc. (США, Нью-Йорк) осуществляет деятельность по созданию, поддержке и внедрению комплекса программ по обработке данных в сфере здравоохранения. «Аксамит Консалтинг» является R&D группы компаний Axamit из Монреаля. В планах команды разработка проектов для крупнейших турниров по гольфу.









«В ПВТ приняли большое количество компаний из игровой индустрии, сферы облачных технологий, финтеха, электронной коммерции, медицины. Согласно представленным проектам новые резиденты Парка высоких технологий планируют осуществлять продуктовые, заказные и смешанные бизнес-модели. Большинство новых резидентов учреждено в 2018-2019 гг. Шесть компаний расширили свои виды деятельности», — отмечается в сообщении.





ПВТ создан по декрету президента Беларуси №12 от 22 сентября 2005 г с целью формирования благоприятных условий для разработки в Республике Беларусь программного обеспечения, информационно-коммуникационных технологий, направленных на повышение конкурентоспособности национальной экономики. Правовой режим ПВТ действует на всей территории Беларуси. По состоянию на 7 июня в Парке высоких технологий зарегистрировано 563 компании.