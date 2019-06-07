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Мы — могилевская команда и пришли навсегда. История с переездом забудется

08.06.2019 08:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Владелец футбольного клуба "Дняпро" Владимир Тельпук в интервью pressball.by рассказал о перспективах проекта, получившегося из перебазирования столичного "Луча" в Могилев.



Какие у вас отношения с Валерием Стрельцовым?
У меня — абсолютно ровные. Уважительно отношусь к Валерию Ивановичу, конфликтов с ним не было. Думаю, в какой-то степени ему, наверное, больно от того, что сейчас происходит. Я это понимаю. Однако мои цели — они не лично мои. У меня здесь нет финансовой заинтересованности. Проект "Дняпро" — изначально убыточный. Деньги, которые я сюда вложил, не вернутся никогда — это ведь ясно как божий день. Сделать хорошее дело, возродить футбол в областном центре — мне этого хочется. Как в Бресте: отличная организация, шикарная атмосфера на стадионе. Хочу взять оттуда все лучшее. Почему у нас нет спешки? Потому что я этого не хочу. Когда двигаешься размеренно, шаг за шагом, можно избежать множества ошибок. Но главный шаг уже сделан — мы пришли сюда навсегда. Мы — могилевская команда. Думаю, года через два-три вся эта история с переездом и соединением вообще забудется и отойдет на второй план.

Переезд ведь ваша личная инициатива? Как вы к ней пришли, и почему Могилев?
Это не обязательно должен был стать Могилев. Просто хотел увезти команду из Минска. Столица, в моем понимании, эмоционально выхолощена, особенно в плане спорта. А Могилев оказался одним из самых футбольных городов страны. Посещаемость здесь всегда была на уровне, люди любят команду.

Во сколько вам обошелся переезд?
Даже не знаю, но не слишком дорого. С одной стороны у нас много минских футболистов, которым нужно снимать квартиры. С другой — упростились многие иные процессы. Да и, повторюсь, мы намерены сделать свое поле, базу, не придется платить за аренду.

А сколько вообще вложили в клуб?
Больше миллиона долларов. Конечно, смешная сумма по сравнению, например, с затратами Юрия Чижа на "Динамо". Но не планирую на этом останавливаться.


 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Владелец футбольного клуба "Дняпро" Владимир Тельпук в интервью pressball.by рассказал о перспективах проекта, получившегося из перебазирования столичного "Луча" в...
 
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