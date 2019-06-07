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Арестованного в 13-летнем возрасте саудовца казнят за участие в протестах

08.06.2019 08:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

18-летнему Муртадже Курейрису (Murtaja Qureiris) из Саудовской Аравии грозит смертная казнь за участие в серии антиправительственных протестов «арабская весна» в 2011 году. Об этом сообщает CNN.

Фото: Hasan Jamali / AP

Отмечается, что в десятилетнем возрасте в ходе демонстраций он руководил группой, в которую входили более 30 сверстников. Его задержали в 2013 году, когда Курейрис со своей семьей направлялись в Бахрейн. На момент ареста ему было 13 лет. Саудовские власти обвинили подростка в принадлежности к экстремистской террористической организации, а также в помощи в создании коктейлей Молотова (жидкостные зажигательные гранаты), пишет Лента.ру.

Несмотря на то, что Курейрис не совершил ни одного убийства, прокуроры утверждают, что разжигание мятежа считается достаточным преступлением для самого сурового наказания в Саудовской Аравии — смертной казни.

Курейрис находится в заключении на протяжении пяти лет. Подросток отверг все обвинения и заявил, что признания, сделанные им ранее, были получены под принуждением. Ранее были задержаны его отец и брат.

Саудовская Аравия считается лидером по числу смертных казней наряду с Китаем, Ираном, Вьетнамом и Ираком.

«Арабская весна» — серия государственных переворотов, революций, путчей и волнений в Северной Африке и на Ближнем Востоке, произошедших в начале 2011 года. Массовые протесты привели к падению правительств Туниса, Египта и Йемена, гражданским войнам в Ливии и Сирии, восстанию в Бахрейне, а также дестабилизации обстановки во многих других арабских государствах.


Волнения в Саудовской Аравии изменили режим в королевстве. 25 сентября 2011 года в Тронной речи король пошел на политические уступки либералам-суннитам: было объявлено о предоставлении с 2013 года избирательных прав женщинам. Кроме того, было увеличено финансирование социальных расходов.


 
 
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18-летнему Муртадже Курейрису (Murtaja Qureiris) из Саудовской Аравии грозит смертная казнь за участие в серии антиправительственных протестов «арабская весна» в 2011 году....
 
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