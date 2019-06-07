«Следи за собой». Что надо знать о работе в жару?









А как же тем, кто в душных цехах работает на заводе? Какой температурный режим обязан обеспечить своим работникам наниматель? Какими правами обладает работник?





Игорь Комлик: Об этом сайту praca-by.info рассказал представитель РЭП по Минску и Минской области

Требования обязательны для всех нанимателей

– Жара, установившаяся в стране, актуализировала постановление Министерства здравоохранения №33 от 2013 года, которым утверждены требования к микроклимату рабочих мест в производственных и офисных помещениях и гигиенический норматив. Постановление Минздрава пришло на смену постановление Главного государственного санитарного врача, которое действовало 14 лет.





Постановление Минздрава устанавливает требования к микроклимату не только в производственных помещениях, но и в офисах. Эти требования являются обязательными не только для государственных предприятий, но и для частных.

Каждый работник обязан знать

– Если не обеспечивается установленный температурный режим за счет технических средств, то может сокращаться продолжительность рабочего дня. При воздействии высоких (низких) температур на организм по санитарно-гигиеническим и медицинским показаниям у человека ослабляется внимание, накапливается усталость, могут происходить травмы, случаются тепловые удары.





Работа поделена на три категории: первая связана с сидением (офисные работники, которые тратят немного энергии), вторая относится к производствам, на которых люди постоянно движутся, перемещают не очень тяжелые грузы, третья связана с перемещением больших тяжестей.





При температуре 26,5 градусов для работников третьей категории длительность рабочего дня может сокращаться на час, для второй категории – сокращение начинается с 27,5 градусов.





При температуре 29 градусов пребывание в офисе составляет 6 часов, на производствах с меньшей затратой энергии – 5 часов, а в тяжелых производствах – только 3 часа.





Санитарно-гигиенические правила относятся к категории нормативных документов, которые регламентируют охрану труда и технику безопасности. Несоблюдение этих правил приравнивается к нарушению трудового законодательства.

За несоблюдение температурного режима наниматель может получить штраф

– Пункт 5 постановления №33 предусматривает ответственность за несоблюдение требований трудового законодательства, к которым относятся и санитарно-гигиенические нормы, как часть требований по охране труда и техники безопасности. Эта ответственность устанавливается статьей 9.17 Кодекса об административных правонарушениях. За несоблюдение трудового законодательства, в частности температурного режима, должностное лицо может быть подвергнуто штрафу от 10 до 50 базовых величин, юридическое лицо – до 300 базовых величин. А при повторном нарушении в течении года штраф для должностных лиц увеличивается с 30 до 50 базовых величин, для юридических лиц – от 100 до 400 базовых величин.





– В данном случае стоит задуматься и нанимателю об обеспечении достойных условий работы, и самим работникам – о своем здоровье. Спасение утопающих – дело самих утопающих: ты нужен работодателю только до тех пор, пока ты здоров, стоит тебе заболеть, как показывает практика, о работнике забывают, – поясняет Игорь Комлик.



