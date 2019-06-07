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Скандал: Мирко Иванич, Филип Стойкович и наставник сборной Черногории не вышли на игру с командой Косова

08.06.2019 08:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Футболисты сборной Черногории сербского происхождения Мирко Иванич и Филип Стойкович отказались выходить на отборочный матч чемпионата Европы-2020 с командой Косова. Также не стал принимать участие в этом поединке и сербский наставник черногорской команды Любиша Тумбакович.

Иванич и Стойкович мотивировали демарш тем, что Сербия не признает независимость Косова. Кроме того, по сведениям СМИ, на футболистов оказывалось давление со стороны сербских радикальных фанатов. Также ожидается, что Тумбакович в скором времени будет отправлен в отставку. 

"Я не собираюсь играть с командой Косова. Даже если в этом случае я больше никогда не попаду в сборную Черногории", — отметил бывший хавбек БАТЭ Иванич, которого цитирует sport.blic.rs. 

Сборная Черногории без Иванича, Стойковича и главного тренера сыграла с косоварами вничью — 1:1.
 
 
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Футболисты сборной Черногории сербского происхождения Мирко Иванич и Филип Стойкович отказались выходить на отборочный матч чемпионата Европы-2020 с командой...
 
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