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Гомельчанин пожаловался на президента Беларуси, идущего по проезжей части с велосипедом. По жалобе в ГАИ начат административный процес

08.06.2019 08:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Павел из Гомеля называет это активной жизненной позицией. Увидев новость о посещении Александром Лукашенко поселка Болбасово, он обратил внимание на тот факт, что глава государства и его окружение идут с велосипедами в руках по проезжей части при наличии двух тротуаров. Правила дорожного движения не нарушал лишь сын президента Николай и еще один мужчина. Об этом факте он сообщил в ГАИ Гомеля. Там обещали провести проверку и во всем разобраться.



Об этом пишет сайт ABW.BY

В минувшие выходные Александр Лукашенко решил прокатиться на велосипеде по Оршанскому району. Это была неофициальная поездка, в ней главу страны не сопровождали СМИ. 

"Похож на "реплику" версии для Тур де Франс". Велосипед, на котором Николай Лукашенко проехал по Болбасово, стоит несколько тысяч евро 

На одном из видео, распространенных в соцсетях, видно, как Лукашенко, ведя в руках велосипед, сходит с тротуара на проезжую часть и, очевидно, дальше следует по ней. Его примеру последовали и сопровождающие лица. И именно этот факт вызвал вопросы у гомельчанина Павла, на глазах которого не раз ГАИ Гомеля штрафовала пешеходов за такое же нарушение. 

"Эти кадры распространили многие СМИ, — комментирует свое решение Павел. — Движение транспортных средств, как я понял, не перекрывалось, это было незапланированное мероприятие, когда так делают. Поэтому я сообщил в дежурную часть ГАИ Гомельского облисполкома о факте возможного правонарушения и попросил, чтобы там дали правовую оценку произошедшему". 


Как рассказал журналисту ABW.BY Павел, ему уже дважды позвонили из ГАИ. Звонившие сообщили о том, что его сообщение принято, по нему начат административный процесс, по завершении проверки будет дана правовая оценка действиям лиц, запечатленных на видео и фото. 

Согласно пункту 18.1. белорусских ПДД, пешеходам запрещается двигаться по проезжей части дороги при наличии тротуара, пешеходной или велосипедной дорожки, обочины, по которым возможно движение пешеходов,


 
Теги: Новости, Гомель
 
 
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Павел из Гомеля называет это активной жизненной позицией. Увидев новость о посещении Александром Лукашенко поселка Болбасово, он обратил внимание на тот факт, что...
 
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