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Претендент на пост премьера Британии признался, что употреблял кокаин

08.06.2019 08:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Майкл Гоув уточнил, что он несколько раз употреблял наркотики на различных мероприятиях больше 20 лет назад.

Фото: Getty Images
Майкл Гоув

 Министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гоув признался, что в молодости употреблял наркотики. Об этом он заявил в интервью Daily Mail 7 июня.
 
"Я несколько раз принимал наркотики на нескольких светских мероприятиях, состоявшихся больше 20 лет назад. В то время я был молодым журналистом. <...> Это была ошибка. Я оглядываюсь назад и понимаю, что лучше бы не делал этого", − подчеркнул Гоув.
 
Издание уточнило, что политик потреблял кокаин. Об этом говорится в одной из глав готовящейся к выходу книги Майл Гоув: человек, который спешит, написанной британским журналистом Оуэном Беннетом. 
 
Источник автора книги в окружении Гоува сообщил, что политик признался в грехах молодости членам своего окружения еще в 2016 году.
Гоув, которому сейчас 51 год, начал заниматься журналистикой в конце 1980-х годов. Он успел поработать как в ведущих газетах страны, так и на британском телевидении. 
 
В 2005 году был избран в Палату общин британского парламента, а спустя пять лет получил свой первый министерский портфель.
 
В настоящий момент Гоува называют одним из наиболее вероятных претендентов на пост следующего премьер-министра Великобритании.
Напомним, 7 июня Тереза Мэй официально покинула пост лидера Консервативной партии и останется на посту премьер-министра, пока партия не назначит ей преемника, пишет korrespondent.net
Кандидатуры на должность лидера партии и премьера будут представлены 10 июня, а голосование в парламенте состоится 13 июля.


 
 
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Майкл Гоув уточнил, что он несколько раз употреблял наркотики на различных мероприятиях больше 20 лет назад.
 
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