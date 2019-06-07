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В ЕС ужесточают правила депортации беженцев

08.06.2019 08:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министры внутренних дел стран Евросоюза договорились об усилении законодательной базы возвращения нелегальных мигрантов.


Совет ЕС на уровне министров внутренних дел согласовал в пятницу, 7 июня, пересмотр директивы о возвращении мигрантов. Об этом говорится в коммюнике Совета ЕС, передает Интерфакс-Украина.

В Евросоюзе полагают, что повышение эффективности возвращений мигрантов − лучший способ сломать бизнес-модель контрабандистов, .

Цель предлагаемых новых правил − ускорить процедуры возвращения, предотвратить возможность побега и вторичных попыток проникнуть в Европу, а также увеличить долю возвращаемых мигрантов.

Так, минимальный срок содержания в депортационной тюрьме будет составлять три месяца, чтобы предотвратить попытки отвергнутых соискателей убежища скрыться или перебраться в другую страну ЕС.

В качестве крайней меры предусматривается возможность выдворения таких мигрантов в "любую безопасную третью страну".


Максимальный срок содержания в депортационной тюрьме будет составлять шесть месяцев и в исключительных случаях может быть продлен до года.

Пересмотренную директиву Совет ЕС должен согласовать с Европарламентом. В документе также предлагается жестче прописать процедуры принятия решений о выдворении, четко определить сроки апелляций и обязанность государств ЕС расширять специальные программы добровольного возвращения.

Ранее сообщалось, что за первый квартал 2019 года из Германии были депортированы 5613 человек.


 
 
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Министры внутренних дел стран Евросоюза договорились об усилении законодательной базы возвращения нелегальных мигрантов.
 
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