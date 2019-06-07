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В Гааге подвели итоги слушаний "Украина против России"

08.06.2019 08:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пока процесс на начальной стадии - выяснения, может ли суд рассматривать иск.



Так, Международный суд ООН приступил к рассмотрению возражений РФ по делу о применении и толковании Международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Решение суда будет вынесено на открытое заседание, дату которого объявят в "надлежащее время".

В суде также сообщили, что в конце слушаний агенты обеих сторон представили суду свои требования.

Так, Россия просит суд объявить, что тот не в его юрисдикции рассматривать иски, поданные против нее и/или что требования Украины являются неприемлемыми.

Украина, в свою очередь, просит суд отклонить предварительные возражения, представленные РФ от 12 сентября 2018 года.



В январе 2017 года Украина подала в Международный суд ООН иск против РФ о нарушении Конвенции о запрещении финансирования терроризма и Конвенции о запрещении расовой дискриминации.

19 апреля 2017 года Международный суд ООН согласился на введение временных мер по иску "Украина против РФ" для защиты национальных меньшинств в оккупированном Крыму. 

В частности, суд обязал РФ воздержаться от ограничений в отношении крымских татар на представительство собственных интересов, возобновить деятельность Меджлиса и обеспечить ведение обучения на украинском языке. Однако РФ отказалась выполнять решение суда.

3 июня в Международном суде ООН начались слушания касательно предварительных возражений РФ по делу о применении и толковании Международных конвенций.

Так, Россия переложила ответственность за нарушение Конвенции о расовой дискриминации на Украину. По мнению РФ, Украина на материковой территории "прибегает к дискриминации русскоязычного населения".

 
 
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Пока процесс на начальной стадии - выяснения, может ли суд рассматривать иск.
 
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