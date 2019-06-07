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В Гааге подвели итоги слушаний "Украина против России"
Источник материала: Партизан
Пока процесс на начальной стадии - выяснения, может ли суд рассматривать иск.
Так, Международный суд ООН приступил к рассмотрению возражений РФ по делу о применении и толковании Международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Решение суда будет вынесено на открытое заседание, дату которого объявят в "надлежащее время".
В суде также сообщили, что в конце слушаний агенты обеих сторон представили суду свои требования.
Так, Россия просит суд объявить, что тот не в его юрисдикции рассматривать иски, поданные против нее и/или что требования Украины являются неприемлемыми.
Украина, в свою очередь, просит суд отклонить предварительные возражения, представленные РФ от 12 сентября 2018 года.
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Пока процесс на начальной стадии - выяснения, может ли суд рассматривать иск.
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