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Посмотрите, какую дорогу между Полоцком и Новополоцком сделали к приезду Лукашенко
Источник материала: Tut.by
Дорогу между Полоцком и Новополоцком через деревню Ропно, которую
В
Раньше эта дорога выглядела вот так.
— Дорога в не очень хорошем состоянии: там большая колейность, наплывы, — комментировал телеканалу «Вектор» перед ремонтом трассы главный инженер ДЭУ-32 предприятия «Витебскавтодор» Виктор Зубаревич. — Будем выполнять фрезерование, выравнивать колеи, делать слой покрытия толщиной 5 см.
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Такой ровной и идеальной эту трассу горожане точно никогда не видели.
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