Посмотрите, какую дорогу между Полоцком и Новополоцком сделали к приезду Лукашенко

Источник материала: Tut.by

Дорогу между Полоцком и Новополоцком через деревню Ропно, которую ремонтировали в течение недели, открыли 7 июня, в день визита в Новополоцк президента. Такой ровной и идеальной эту трассу горожане точно никогда не видели, утверждают местные издания и соцсети.





В комментариях в соцсетях люди отказываются верить, что на фото действительно та самая дорога между Полоцком и Новополоцком через Ропно. Судя по отзывам, результат работы дорожников местным жителям очевидно понравился.



Фото: gorod214.by

Раньше эта дорога выглядела вот так.



Скриншот сюжета телеканала «Вектор»

— Дорога в не очень хорошем состоянии: там большая колейность, наплывы, — комментировал телеканалу «Вектор» перед ремонтом трассы главный инженер ДЭУ-32 предприятия «Витебскавтодор» Виктор Зубаревич. — Будем выполнять фрезерование, выравнивать колеи, делать слой покрытия толщиной 5 см.