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За мастерское выполнение топ-спина по пластиковому стаканчику вороновская школьница получила два бесплатных билета на II Европейские игры
08.06.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Каждую неделю в рамках проекта Агентства теленовостей «Игры.by» известные белорусские спортсмены разыгрывают билеты на соревнования. Для этого необходимо совершить непростой трюк по их примеру, запечатлеть на видео и разместить в Instagram. Победители определяются по наибольшему числу лайков и объявляются в эфире телеканала «Беларусь-1». Выпускница Вороновской школы Маргарита Кульнис с интересом следит за ходом подготовки к мультиспортивному событию, поэтому и шансом попасть на него воспользовалась. Заинтересовало девушку задание от мастера спорта по настольному теннису Павла Платонова: топ-спином справа (техника удара ракеткой в настольном теннисе) сбить пластиковый стаканчик.
— Повторить этот трюк получилось с пятой попытки. Как и требовалось по условиям розыгрыша, записала все на видео и выложила видеоролик в Instagram, — рассказывает Маргарита.
Видео девушки набрало более шести сотен лайков, своих соперников она обошла в разы. Таким образом юная спортсменка получила возможность попасть на церемонию открытия Европейских игр бесплатно. Она успешно сдала выпускные экзамены, к тому времени ЦТ тоже будет позади. После всех тревог и волнений сможет насладиться красивым шоу.
Маргарита — девушка спортивная. За школьные годы собрала внушительную копилку из трех десятков грамот за участие в различных соревнованиях районного, областного и даже международного уровней. Девушка представляла свою школу в различных видах спорта: волейболе, плавании, настольном теннисе, биатлоне, спортивной ходьбе. В этом году она успешно выступила и на областном этапе республиканской олимпиады по физической культуре и здоровью.
Больше всего Маргарите нравится настольный теннис. Первые азы данного вида спорта с 7-летнего возраста осваивала вместе с папой. Во дворе дома он смастерил теннисный стол, за которым частенько соперничали с дочерью.
Маргарита собирается связать со спортом будущую профессию. Пока она определяется, в какой вуз поступать.
Ольга ВОРОБЬЕВА.
Фото автора.
Справочно:
До главного спортивного мероприятия осталось меньше двух недель. Уже продано около 130 тысяч билетов. Среди болельщиков II Европейских игр будут и жители Вороновщины: 96 билетов куплено и еще 226 заявок подано. Работники райисполкома, сектора культуры, педагоги и школьники района выбрали легкую атлетику, райком профсоюза АПК предпочел соревнования по прыжкам на батуте, а делегация работников Беларусбанка будет наблюдать за церемонией закрытия спортивного форума.
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За мастерское выполнение топ-спина по пластиковому стаканчику вороновская школьница получила два бесплатных билета на II Европейские игры
Каждую неделю в рамках проекта Агентства теленовостей «Игры.by» известные белорусские спортсмены разыгрывают билеты на соревнования. Для этого необходимо...
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