За мастерское выполнение топ-спина по пластиковому стаканчику вороновская школьница получила два бесплатных билета на II Европейские игры

Источник материала: Вороновская газета





Каждую неделю в рамках проекта Агентства теленовостей «Игры.by» известные белорусские спортсмены разыгрывают билеты на соревнования. Для этого необходимо совершить непростой трюк по их примеру, запечатлеть на видео и разместить в Instagram. Победители определяются по наибольшему числу лайков и объявляются в эфире телеканала «Беларусь-1». Выпускница Вороновской школы Маргарита Кульнис с интересом следит за ходом подготовки к мультиспортивному событию, поэтому и шансом попасть на него воспользовалась. Заинтересовало девушку задание от мастера спорта по настольному теннису Павла Платонова: топ-спином справа (техника удара ракеткой в настольном теннисе) сбить пластиковый стаканчик.

— Повторить этот трюк получилось с пятой попытки. Как и требовалось по условиям розыгрыша, записала все на видео и выложила видеоролик в Instagram, — рассказывает Маргарита.

Видео девушки набрало более шести сотен лайков, своих соперников она обошла в разы. Таким образом юная спортсменка получила возможность попасть на церемонию открытия Европейских игр бесплатно. Она успешно сдала выпускные экзамены, к тому времени ЦТ тоже будет позади. После всех тревог и волнений сможет насладиться красивым шоу.

Маргарита — девушка спортивная. За школьные годы собрала внушительную копилку из трех десятков грамот за участие в различных соревнованиях районного, областного и даже международного уровней. Девушка представляла свою школу в различных видах спорта: волейболе, плавании, настольном теннисе, биатлоне, спортивной ходьбе. В этом году она успешно выступила и на областном этапе республиканской олимпиады по физической культуре и здоровью.

Больше всего Маргарите нравится настольный теннис. Первые азы данного вида спорта с 7-летнего возраста осваивала вместе с папой. Во дворе дома он смастерил теннисный стол, за которым частенько соперничали с дочерью.

Маргарита собирается связать со спортом будущую профессию. Пока она определяется, в какой вуз поступать.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото автора.

Справочно:

До главного спортивного мероприятия осталось меньше двух недель. Уже продано около 130 тысяч билетов. Среди болельщиков II Европейских игр будут и жители Вороновщины: 96 билетов куплено и еще 226 заявок подано. Работники райисполкома, сектора культуры, педагоги и школьники района выбрали легкую атлетику, райком профсоюза АПК предпочел соревнования по прыжкам на батуте, а делегация работников Беларусбанка будет наблюдать за церемонией закрытия спортивного форума.