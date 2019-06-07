ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Прямые линии и приемы граждан в Вороновском районе

08.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Прямые линии и приемы граждан в Вороновском районе

11 июня с 10.30 до 12.30 начальник Вороновского районного отдела Следственного комитета Алексей Александрович Кашлей проведет выездной прием граждан в Переганцевском сельском исполнительном комитете, а 18 июня с 10.00 до 12.00 — прямую линию.

Граждане могут задать вопросы, относящиеся к компетенции Следственного комитета, в том числе связанные с расследованием преступлений, профессиональной деятельностью органов предварительного расследования.

Номер телефона прямой линии и предварительной записи на прием 2-02-41.

 

12 июня с 10.00 до 12.00 директор районного унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства Валерий Михайлович ЖЕЛУДЕВИЧ по телефону 4-45-55 проведет прямую линию.

 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
11 июня с 10.30 до 12.30 начальник Вороновского районного отдела Следственного комитета Алексей Александрович Кашлей проведет выездной прием граждан в Переганцевском...
 
Новости дня
Новости разные
 
Принц тебя не спасет, и ты останешься ни с чем. Мнение о сказках, которые вредят нам и нашим дочкам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.06.2019
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Савецкая вёска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика