Прямые линии и приемы граждан в Вороновском районе

Источник материала: Вороновская газета





11 июня с 10.30 до 12.30 начальник Вороновского районного отдела Следственного комитета Алексей Александрович Кашлей проведет выездной прием граждан в Переганцевском сельском исполнительном комитете, а 18 июня с 10.00 до 12.00 — прямую линию.

Граждане могут задать вопросы, относящиеся к компетенции Следственного комитета, в том числе связанные с расследованием преступлений, профессиональной деятельностью органов предварительного расследования.

Номер телефона прямой линии и предварительной записи на прием 2-02-41.

12 июня с 10.00 до 12.00 директор районного унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства Валерий Михайлович ЖЕЛУДЕВИЧ по телефону 4-45-55 проведет прямую линию.