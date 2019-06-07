Андрей Костицын: Хочется позитивной атмосферы в раздевалке

Источник материала: Tut.by

Скрепив подписями новое сотрудничество с минским «Динамо», форвард Андрей Костицын ответил на несколько вопросов клубной пресс-службы .



Фото: hcdinamo.by

— Как настроение?

— Все хорошо, спасибо. Концовку сезона пропустил из-за травмы, но это позади. Уже полноценно тренируюсь, вышел на лед. Ничего не беспокоит. С оптимизмом смотрю вперед.

— Что скажешь о своем первом сезоне в «Динамо»?

— Конечно, плохо, что не попали в плей-офф. Весь чемпионат были перепады. Надо играть более стабильно. Мало забрасывали, не получалось большинство, хотя от игры в неравных составах зависит очень многое. Если бы где-то была получше реализация лишнего, то и исход некоторых матчей был бы иной. Думаю, все провели анализ и постараются не допускать прошлогодних ошибок. Начнется предсезонка, и будем работать над игрой «пять на пять», большинством и меньшинством.

— «Динамо» покинули трое молодых белорусов, причем Буйницкий забросил несколько шайб с твоих передач.

— Хоккей — командная игра. Не стал бы кого-то выделять. Да, хорошо с Димой понимали друг друга, создавали много моментов. Что-то реализовали. А так я рад за всех ребят. Они долго играли за «Динамо». Раз появился шанс попробовать силы в другом клубе, то почему бы и нет? Тем более, новые команды Криса [Хенкеля], Буя [Буйницкого] и Лиса [Лисовца] всегда борются за высокие места.

— Своей статистикой остался доволен?

— Все относительно. Главное, повторюсь, — чтобы не было перепадов в игре команды, в том числе по ходу отдельного матча. Тогда придет успех, и цифры будут приятнее.

— Что думаешь о новом сезоне?

— Пока рано что-то говорить, состав только формируется. Не известно, какие будут легионеры. Думаю, у многих белорусов будет стимул показать себя. Могу лишь сказать, что постараемся, чтобы «Динамо» вышло в плей-офф. Хочется играть более стабильно. Хочется и позитивной атмосферы в раздевалке. Когда побеждаешь, это всегда поднимает командное настроение.

— Братьев Малявко различаешь?

— Еще с ними не знаком. Начнется предсезонка, немного пообщаемся — и разберемся (смеется).