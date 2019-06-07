На фестиваль, где будут выступать ЛСП и Лигалайз, появились бесплатные билеты

Источник материала: Tut.by

8 июня в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить билеты на все дни работы Фестивальной зоны II Европейских игр , которая расположится с 21 июня по 2 июля в парке «Дримлэнд». Счастливчикам квитки достанутся бесплатно, победители будут объявлены 14 июня.

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ЛСП — один из хэдлайнеров фестиваля. Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Напомним, в обновленном приложении «Афиша TUT.BY» появился новый раздел — «Розыгрыши билетов». Теперь вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.

Итак, в розыгрыше участвуют 10 парных билетов. Соответственно, победителей будет 10, они смогут взять с собой еще одного человека. Принять участие в розыгрыше можно включительно до четверга, 13 июня, а призеров объявят в приложении «Афиши» в пятницу утром, 14 июня.

Пошаговая инструкция: 1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android ; 2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

С 21 июня по 2 июля в парке «Дримлэнд» пройдет фестиваль II Европейских игр .

На открытии Фестивальной зоны 22 июня выступит группа ЛСП, которая совсем недавно собрала «Минск-Арену». В остальные дни концерты дадут не менее известные артисты, такие как Slim, Лигалайз, Tony Tonite, «Без Билета», Homie, «Дай Дарогу!», «Братья Грим», «Стокс», Akute, Slider&Magnit, Filatov&Karas, Feel, Litesound и Дядя Ваня.

Организаторы обещают, что сюрпризов будет достаточно, чтобы сделать 12 дней фестиваля яркими и незабываемыми. Ежедневно на фестивальной зоне II Европейских игр будут работать киберзона с выставкой технологических разработок, креативная зона Heart for art, зона национальных традиций с рыцарским лагерем, ристалищем, сувенирами и славянской кухней, зона спорта и активных развлечений. Если вы ведете здоровый образ жизни и просто любите находиться в движении, то точно не останетесь здесь меньше, чем на час: вас ждут мастер-классы по танцам, йоге и фитнесу, соревнования по различным видам спорта, детская и гастрономическая зоны.

Когда: 21 июня — 2 июля. Где: «Дримлэнд» . Сколько: билет на все 12 дней фестиваля — 55 рублей. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

Участие в розыгрышах

Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов».

Нововведения доступны для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY» и для iOS.

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Розыгрыш билетов! Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на Фестиваль Евроигр App Store Google Play