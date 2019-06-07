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На фестиваль, где будут выступать ЛСП и Лигалайз, появились бесплатные билеты
Источник материала: Tut.by
8 июня в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить билеты на все дни работы
Напомним, в обновленном приложении «Афиша TUT.BY» появился новый раздел — «Розыгрыши билетов». Теперь вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.
Итак, в розыгрыше участвуют 10 парных билетов. Соответственно, победителей будет 10, они смогут взять с собой еще одного человека. Принять участие в розыгрыше можно включительно до четверга, 13 июня, а призеров объявят в приложении «Афиши» в пятницу утром, 14 июня.
С 21 июня по 2 июля в парке «Дримлэнд»
Организаторы обещают, что сюрпризов будет достаточно, чтобы сделать 12 дней фестиваля яркими и незабываемыми. Ежедневно на фестивальной зоне II Европейских игр будут работать киберзона с выставкой технологических разработок, креативная зона Heart for art, зона национальных традиций с рыцарским лагерем, ристалищем, сувенирами и славянской кухней, зона спорта и активных развлечений. Если вы ведете здоровый образ жизни и просто любите находиться в движении, то точно не останетесь здесь меньше, чем на час: вас ждут мастер-классы по танцам, йоге и фитнесу, соревнования по различным видам спорта, детская и гастрономическая зоны.
Участие в розыгрышах
Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов».
Нововведения доступны для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY» и для iOS.
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8 июня в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить билеты на все дни работы Фестивальной зоны II...
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