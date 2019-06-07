Источник материала: Виртуальный Брест

ULMUS – фестиваль истории и культуры – пройдёт 17 августа в Городском саду Бреста (пересечение проспекта Машерова и улицы Ленина). Но не все знают историю этого места. А ведь оно по-настоящему легендарное. Мы решили собрать самые интересные факты о Городском саде и поделиться с вами.







Место под Городской сад было определено в 1835 году. Тогда, власти Брест-Литовска хотели сохранить курган старинного капища.







Первое письменное упоминание о Городском саде в Брест-Литовске встречается в очерках писателя-этнографа Павла Шпилевского «Путешествие по Полесью и белорусскому краю».





В Городском саду росли и благоухали кусты сирени, жасмина, пионов и диких роз, а среда богатой зелени сада создавала впечатление Амазонии.







В саду была аллея влюблённых «Охов и Вздохов». Помимо этого, в Городском саду находились питейные заведения и буфеты, что можно увидеть на почтовых открытках начала ХХ века.







Летом в Городском саду каждый вечер можно было услышать музыку духового оркестра. Известно, что в начале июля 1914 года проездом в Варшаву в Брест-Литовске останавливался русский композитор Сергей Рахманинов, который в саду дал грандиозный концерт.



В 1909 году некий господин Шаповалов арендовал на территории сада участок. Им был выкопан глубокий артезианский колодец с ключевой водой. Есть информация, что впоследствии Городской сад стал именоваться как cад Шаповалова.



Примерно в 20-е годы прошлого года Городской сад сменил название и стал называться парком Wolnosci. На входе в парк был установлен бюст национальному герою многих стран – Тадеушу Костюшко.



В 1927 году в парке Wolnosci разбили питомник для декоративных и фруктовых деревьев. Было создано искусственное озеро.



В сентябре 1939 года парк Wolnosci был переименован в парк Свободы. Но по прошествии 11-ти месяцев, советскими руководителями города было принято решение о закрытии парка.



В период оккупации парк Свободы был местом отдыха не только горожан, но и немецких офицеров. После окончания войны решением исполкома было постановлено привести сад в порядок.



В середине прошлого века сад был закрыт.



Весной 2019-го года в старом Городском саду начались работы по благоустройству.

*Текст подготовлен на основе работы

брестского краеведа Александра Пащука.