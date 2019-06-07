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ULMUS – фестиваль истории и культуры – пройдёт 17 августа в Городском саду Бреста

08.06.2019 10:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ULMUS – фестиваль истории и культуры – пройдёт 17 августа в Городском саду Бреста (пересечение проспекта Машерова и улицы Ленина). Но не все знают историю этого места. А ведь оно по-настоящему легендарное. Мы решили собрать самые интересные факты о Городском саде и поделиться с вами. 

ULMUS – фестиваль истории и культуры – пройдёт 17 августа в Городском саду Бреста


Место под Городской сад было определено в 1835 году. Тогда, власти Брест-Литовска хотели сохранить курган старинного капища. 

ULMUS – фестиваль истории и культуры – пройдёт 17 августа в Городском саду Бреста


Первое письменное упоминание о Городском саде в Брест-Литовске встречается в очерках писателя-этнографа Павла Шпилевского «Путешествие по Полесью и белорусскому краю». 

ULMUS – фестиваль истории и культуры – пройдёт 17 августа в Городском саду Бреста

В Городском саду росли и благоухали кусты сирени, жасмина, пионов и диких роз, а среда богатой зелени сада создавала впечатление Амазонии. 

ULMUS – фестиваль истории и культуры – пройдёт 17 августа в Городском саду Бреста


В саду была аллея влюблённых «Охов и Вздохов». Помимо этого, в Городском саду находились питейные заведения и буфеты, что можно увидеть на почтовых открытках начала ХХ века. 

ULMUS – фестиваль истории и культуры – пройдёт 17 августа в Городском саду Бреста


Летом в Городском саду каждый вечер можно было услышать музыку духового оркестра. Известно, что в начале июля 1914 года проездом в Варшаву в Брест-Литовске останавливался русский композитор Сергей Рахманинов, который в саду дал грандиозный концерт. 

В 1909 году некий господин Шаповалов арендовал на территории сада участок. Им был выкопан глубокий артезианский колодец с ключевой водой. Есть информация, что впоследствии Городской сад стал именоваться как cад Шаповалова. 

Примерно в 20-е годы прошлого года Городской сад сменил название и стал называться парком Wolnosci. На входе в парк был установлен бюст национальному герою многих стран – Тадеушу Костюшко. 

В 1927 году в парке Wolnosci разбили питомник для декоративных и фруктовых деревьев. Было создано искусственное озеро. 

В сентябре 1939 года парк Wolnosci был переименован в парк Свободы. Но по прошествии 11-ти месяцев, советскими руководителями города было принято решение о закрытии парка. 

В период оккупации парк Свободы был местом отдыха не только горожан, но и немецких офицеров. После окончания войны решением исполкома было постановлено привести сад в порядок. 

В середине прошлого века сад был закрыт. 

Весной 2019-го года в старом Городском саду начались работы по благоустройству. 

*Текст подготовлен на основе работы
брестского краеведа Александра Пащука.

 
Теги: Брест
 
 
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