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На бульваре Космонавтов расковыряли новую велодорожку
08.06.2019 10:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Говорят, что если положили новый асфальт, значит, скоро будут менять трубы... Угол бульвара Космонавтов и Пушкинской, где устанавливают новую остановку.
Кто и с какой целью сделал всё это - остаётся только догадываться.
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Говорят, что если положили новый асфальт, значит, скоро будут менять трубы... Угол бульвара Космонавтов и Пушкинской, где устанавливают новую остановку. Кто и с...
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