На бульваре Космонавтов расковыряли новую велодорожку

Источник материала: Виртуальный Брест

Говорят, что если положили новый асфальт, значит, скоро будут менять трубы... Угол бульвара Космонавтов и Пушкинской, где устанавливают новую остановку.





Кто и с какой целью сделал всё это - остаётся только догадываться.



