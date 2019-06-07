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На бульваре Космонавтов расковыряли новую велодорожку

08.06.2019 10:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Говорят, что если положили новый асфальт, значит, скоро будут менять трубы... Угол бульвара Космонавтов и Пушкинской, где устанавливают новую остановку.

На бульваре Космонавтов расковыряли новую велодорожку

Кто и с какой целью сделал всё это - остаётся только догадываться.

На бульваре Космонавтов расковыряли новую велодорожку

 
 
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  Говорят, что если положили новый асфальт, значит, скоро будут менять трубы... Угол бульвара Космонавтов и Пушкинской, где устанавливают новую остановку. Кто и с...
 
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