Состояние мостов на Брестчине оценил замминистра транспорта и коммуникаций

Источник материала: Виртуальный Брест

Заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси Андрей Иванов высоко оценил работу «Бреставтодора» по безопасности мостов.





Автор фото: Алексей ГАНЧУК

«В целом состояние мостовых сооружений в нашей стране неплохое. Есть, конечно, недостатки содержания и эксплуатации, но мы принимаем меры», — отметил замминистра на пресс-конференции республиканского семинара «Обеспечение безопасной эксплуатации мостовых сооружений».



Местом проведения семинара Брестчину выбрали не случайно. Замминистра подчеркнул, что «Бреставтодору» уже пора делиться опытом.







Из 5300 мостовых сооружений в стране пристального внимания требуют около 30. На них уже готовят проектно-сметную документацию. В этом году начнут реконструкцию 11 сооружений. Среди них мосты через реки Сож и Днепр в Гомельской области, а также Пину — в Брестской. В планах завершить работы на них в течение года-двух.



Проблемы с пролетами



Подробнее о реконструкции пинского моста рассказал гендиректор «Бреставтодора» Михаил Непочелович. Он сказал, что там установлена переправа, которая работает достаточно эффективно. Реконструкция не предполагает полного сноса моста. «Мы разобрали пролетные строения, оставив существующие опоры. Их надо будет усилить. Пролетные строения полностью заменят», — добавил он. Работы планируют завершить к концу ноября.



Еще одна глобальная реконструкция на Брестчине — капитальный ремонт моста через Днепро-Бугский канал в Кобринском районе. По нему готовят документацию. Объект находится в составе 32 искусственных сооружений, работы на которых вошли в республиканскую программу.



Речь снова идет о замене металлических пролетов. Около 80 процентов мостовых сооружений старше 25 лет. В основном проблемы возникают с сооружениями 70–80-х, так как за это время сильно увеличилась нагрузка на них. Изменилась интенсивность движения, выросла грузоподъемность транспорта. Из 416 сооружений области шесть включены в республиканскую программу приведения к нужным нагрузкам, так как сейчас по ним есть ограничения.



Эффект Западного обхода



Центральной темой семинара стало улучшение работы мостовых служб в регионах. «Каким образом продлевать жизнь старых мостов, ведь новые возводят только при строительстве новых дорог или при сносе старых мостов», — обратил внимание Андрей Иванов.



После пленарного заседания в горисполкоме участники семинара выехали на объекты. Они осмотрели искусственное сооружение в пункте пропуска «Козловичи», мост через Лесную, текущий ремонт моста на девятом километре трассы М1, мост в районе деревни Тельмы-2, где около трех лет назад провели капитальный ремонт, и мост через Мухавец в районе Бульково.



Замминистра также прокомментировал работы по реконструкции Кобринского моста и строительству Западного обхода: «Брест активно готовится к тысячелетию. Уверен, введение в строй таких важных объектов положительно скажется на организации движения в центре города, и все брестчане почувствуют этот эффект».