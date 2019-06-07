Торгуются за каждую копейку. Почем продают сладкую ягоду в клубничном раю?

Источник материала: Виртуальный Брест

Ягодный сезон на Лунинетчине набирает обороты. С каждым днем в белорусской «клубничной столице» Дворце появляется все больше продавцов и покупателей сладкой ягоды. В соответствии с законом спроса и предложения меняется и цена на клубнику. Сейчас – в сторону уменьшения. Несмотря на погодные капризы нынешней весны: апрельскую засуху, сменившуюся майскими заморозками и проливными дождями, клубника в этом году в Лунинецком районе, в целом уродила хорошая.





Несколько раньше обычного, в этом году начали в Дворце и продавать свое «красное золото». Первые продавцы клубники появились на трассе М10 уже 15 мая. Как всегда и бывает с первой ягодой, ценник на нее выставили высокий – 10 рублей за литровую баночку. Через две недели за такой же объем клубники просили уже 5 рублей. Ну а к 5 июня клубнику здесь отдавали по 15 рублей за 10-литровое ведро.

Однако главный ориентир цены на красную ягоду, своеобразный «клубничный бенчмарк», в Дворце определяется не у продавцов возле автотрассы, а на мелкооптовом рынке ЧТУП «ПрокТорг», который пару лет назад заменил собой стихийную скупку-продажу вдоль сельских улиц.

Еще 28 мая «перекупы» давали здесь за килограмм клубники 3 – 4 рубля. Но уже через три дня цена упала до 2,5 рубля за килограмм крупной отборной ягоды. Около этого уровня она держалась несколько дней, а потом постепенно начала снижаться.





Днем 5 июня, когда корреспондент Zarya.by был в Дворце, клубнику на рынке покупали в пределах от 1,5 до 2,5 рублей за килограмм в зависимости от размера, качества и сорта ягоды. Наиболее распространенным ценовым диапазоном, в пределах которого совершалось большинство сделок, был 1,8 – 2 рубля за кило хорошей крупной клубники.

Как и всегда бывает на рынке, продавцы хотят продать свой товар дороже, а покупатели – купить дешевле. Полешуки обычно не торопятся сдавать выращенную ягоду первым попавшимся скупщиками и отлично ориентируются в цене (в вайбере и «Одноклассниках» даже созданы специальные группы, где можно узнать актуальные цены).





Люди ходят между рядами машин и, не стесняясь, торгуются за каждую копейку, которая достается им нелегким трудом на клубничных плантациях. Таких сцен торга на рынке можно увидеть немало:

– Чего так мало даете за нашу клубнику? Она же только-только пошла, – на эмоциях спросила женщина у скупщика кавказкой внешности, предлагавшего взять ее клубнику по 1,80 за кило, – Больше не могу. Такая цена на рынке. Если возьму дороже – будем в убытке, – пытался убедить он ее, – Да и вообще ценник мне установил хозяин. Сам я – простой водитель и без него ничего не решаю.

Правда, местных такими разговорами не проймешь. Женщина проявила настойчивость и попросила позвать хозяина. Через пару минут тот подошел, осмотрел ягоду, после чего стороны сошлись на двух рублях за килограмм.

Позже я подошел к этим скупщикам и поинтересовался, куда дальше поедет дворецкая клубника.

– На Брянск, – ответил «хозяин», назвавшийся Тимуром, – Ранняя «краснодарская» клубника у нас уже заканчивается, поэтому на белорусскую в России есть спрос.









Что касается поставок белорусской клубники в Россию, то, как и в прошлом году, по Лунинецкому району в середине мая опять ходили слухи, что якобы нашу ягоду запретили ввозить в восточную страну-соседку из-за «контрсанкций». И опять все оказалось только слухами. Что подтвердили в Лунинецкой районной госинспекции по семеноводству, карантину и защите растений.

– Запрета на ввоз белорусской клубники в Российскую Федерацию нет. Но ее ввоз должен осуществляться в строгом соответствии с действующими нормами с обязательным оформлением фитосанитарных сертификатов, – прокомментировал Zarya.by ситуацию Виктор Кравченко, главный агроном – госинспектор райгосинспекции по семеноводству, карантину и защите растений, – С каждым днем к нам за документами приезжает все больше машин, которые доставляют лунинецкую клубнику в Россию. Так, первого июня у нас было оформлено три таких машины, второго – семь, третьего – уже 24, а четвертого – 29. По опыту знаю, что с каждым днем это число будет расти – в прошлом году, в разгар сезона, на Россию мы оформляли до 60 машин в сутки. Чтобы обеспечить своевременное оформление документов, на период массового сбора клубники мы перешли на усиленный режим работы: с 8.00 до 20.00 часов, в том числе по субботам и воскресеньям.

По данным райинспекции, транспорт с лунинецкой ягодой в основном идет на ближайшие к Беларуси регионы: Москву, Санкт-Петербург, Смоленск, Брянск, Псков, Великие Луки.





Надо сказать, что местные жители только рады тому, что их клубнику активно покупают для отправки в Россию. На рынок страны-соседки уходят большие объемы ягоды, что соответственно положительно влияет на закупочную цену.

– Обычно с утра и до двенадцати часов, когда скупщики берут ягоду на Россию, цена на клубнику чуть выше, – делится своими наблюдениями жительница Дворца Ольга Баланович, – а после обеда, когда приезжают наши перекупы, она немного падает. Хотя, нередко бывает так, что цена на ягоду может за день меняться по нескольку раз то в одну – то в другую сторону. Так что, тут не всегда угадаешь, в какое время ее лучше сдавать.





Сама Ольга Васильевна, у которой по местной традиции клубникой разных сортов засажено несколько полей – только возле мелкооптового рынка у нее 15 «клубничных» соток, нынешним урожаем и ценой на ягоду, в целом, довольна.

– Клубника в этом году выросла неплохая – только чтобы сохранить урожай сейчас из-за жары ее надо усиленно поливать, – отмечает женщина, – Закупочную цену, конечно же, хотелось бы видеть выше. Но, и теперешняя – в районе доллара за килограмм, у нас, в общем-то, считается приемлемой. А как там пойдет дальше – посмотрим.





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