Брестчанка создает «живые» платья, которые вас точно впечатлят

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестчанка Анна Волос работает инженером, однако все вокруг называют ее натурой творческой. Потому что все свое свободное время она посвящает многочисленным хобби.





- Я занимаюсь всем по чуть-чуть, – немного скромничает Аня. – Делала композиции из бисера и цветы из гофрированной бумаги, пригласительные на свадьбу и аксессуары для жениха и невесты, подарочные коробочки и открытки, пасхальные яйца и рождественские веночки, кофейные деревья и фруктовые букеты, елки из сизаля и бижутерию и многое-многое другое.

А с недавних пор в солидном списке ее увлечений появилось еще одно – «живые» платья.

Первое хэнд-мэйд платье, которое засветилось в Анином инстаграме, было расшито еловыми ветками. А последнее полностью украшено настоящими полевыми ромашками: от бретелей и до подола.

Между этими двумя нарядами – три года разницы, потому что большую часть времени у мастерицы все-таки занимает основная работа, да и под каждое платье она шила индивидуальный каркас. Короче говоря, брестчанке пришлось приложить немало усилий, чтобы претворить в жизнь необычный творческий проект: в четырех платьях, сделанных своими руками, она представила четыре поры года.

– Все началось, наверное, еще со школы, а именно с участия в конкурсе юных модельеров «Весенний каприз», на который я сделала платье в виде белорусского флага из обычных пластиковых крышечек, – вспоминает Аня. – Меня всегда тянуло как-то творчески себя проявить, сделать что-то необычное своими руками. Идею с «живыми» платьями, честно сказать, подсмотрела в интернете. Как-то натолкнулась на фотографию, на которой была запечатлена витрина какого-то бутика где-то в Европе. А за стеклом было оно – платье моей мечты, из еловых веточек!

Зимний наряд, признается Zarya.by Аня, был одним из самых сложных. Поскольку еловые ветки тяжелые, их приходилось крепить к ткани в двух-трех местах. Кстати, весь необходимый материал мастерице помогли собрать друзья и знакомые. И на платье пошли исключительно нижние веточки, которые обычно обрезают специально, чтобы деревья росли красивыми и ухоженными. Так что ни одна елка в процессе не пострадала.

– То же самое могу сказать и про сирень, из которой сделано мое весеннее платье, – говорит Аня. – Я не ломала ветки, а лишь аккуратно срезала соцветия, что даже полезно для этого кустарника. Очень бережно постаралась отнестись и к ромашкам, не рвала с корнем цветы, а лишь осторожно срезала головки.

Кстати, найти ромашковое поле в окрестностях Бреста оказалось настоящей проблемой. Помог все тот же инстаграм, где девушка случайно увидела фотографию пасущихся среди бело-желтеньких цветочков лошадей.

– Фотографы обычно не любят раскрывать координаты красивых пейзажей, поэтому мне пришлось самой пробивать по геолокации место съемок, – признается Аня. – Когда ехала туда, безумно волновалась: хоть бы успеть, хоть бы не скосили…

На создание летнего наряда из ромашек мастерица потратила пять часов (это включая сбор материала). На специально пошитое для этих целей платье цветочки крепились клеевым пистолетом.

– Сама бы не справилась, – отмечает Аня, – поэтому я всегда привлекаю помощников – моих подружек. Наверное, единственное платье, которое далось мне легко, – это осеннее. Во-первых, собрать нужный материал было проще всего: в сезон красивых листьев полно везде. А во-вторых, пришивала я их уже к готовому свадебному платью.





Единственный минус «живых» нарядов – их недолговечность. Живут они обычно один день, за который мастерица успевает сделать множество красивых кадров. А потом платья, конечно же, вянут и теряют былую красоту.

– Честно говоря, мне абсолютно не жаль потраченных сил и времени, – философствует моя собеседница. – Жизнь одна, и, если у тебя внутри есть желание что-то делать, творить, не откладывай его в долгий ящик, обязательно реализовывай свои мечты.





Сама же Аня ставить точку в своем творческом проекте пока не собирается. В голове у девушки уже зреют идеи и эскизы новых платьев. Следующий наряд, например, она хочет сделать уже из васильков.

– Кроме инстаграма, я нигде больше не показываю свои платья. Никогда не задавалась целью заработать на них или прославиться, – резюмирует мастерица. – Делаю это исключительно для себя, для души.





фото Юлии Василюк, Людмилы Березиной, Ольги Крыцыной и Алексея Погожева