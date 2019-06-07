Паводок принес в Столинский район украинских сазанов до 10 кг весом

Источник материала: Виртуальный Брест

В Столинском районе на мелководье замечены сазаны весом в 5-10 килограмм. Рыба на Полесье прибыла из Украины.





Дорога между Бережным и Рублем

Сегодня об этом на Столинщине только и говорят. При личных встречах, в телефонных разговорах и т.д.

Суть разговоров такова. В Украине выпали обильные осадки и в тамошних водоемах резко повысился уровень воды. В одном из украинских рыбхозов не выдержала защитная дамба и рыба через образовавшуюся брешь ушла в реку.

У данного вида рыбы сегодня как раз период нереста. Крупных особей весом в 5-10 килограмм наблюдают в пойме реки Горынь.





Пойма реки Горынь сегодня идеальное место для нереста рыбы

Жители деревни Рубель уверяют, что видели сазанов на залитой водой грунтовой дороге между населенными пунктами Бережное и Рубель. Некоторые даже специально приезжают сюда, чтобы посмотреть на нерестящуюся рыбу.





Здесь видели крупных сазанов

Не каждому удается это увидеть, но разговоры о «беженцах» в чешуе только усиливаются.