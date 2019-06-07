Милиционер спас мужчину, который хотел спрыгнуть с моста в Витебске

Источник материала: Аргументы и факты

К служебному автомобилю сотрудника отдела внутренних дел на транспорте Дениса Лабейко подбежал взволнованный очевидец, который указал в сторону моста Блохина.

На перилах балансировал молодой мужчина. Сотрудник милиции поспешил на помощь.

«Мужчина свесился с перил моста и мог в любую секунду оказаться внизу на мелководье. Он находился в отрешенном состоянии и не обращал внимания на то, что происходило вокруг, поэтому я смог сразу подойти к нему сзади и, обхватив его, снял с перил на тротуар. Чувствовалось, что для храбрости он выпил и, уже сидя на тротуаре, словно очнувшись от оцепенения, расплакался», - слова правоохранителя приводит группа информации и общественных связей УВД.