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Милиционер спас мужчину, который хотел спрыгнуть с моста в Витебске

08.06.2019 09:58 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Милиционер спас мужчину, который хотел спрыгнуть с моста в Витебске
УВД Витебского облисполкома

К служебному автомобилю сотрудника отдела внутренних дел на транспорте  Дениса Лабейко  подбежал взволнованный очевидец, который указал в сторону моста Блохина. 

На перилах балансировал молодой мужчина. Сотрудник милиции поспешил на помощь.

«Мужчина свесился с перил моста и мог в любую секунду оказаться внизу на мелководье. Он находился в отрешенном состоянии и не обращал внимания на то, что происходило вокруг, поэтому я смог сразу подойти к нему сзади и, обхватив его, снял с перил на тротуар. Чувствовалось, что для храбрости он выпил и, уже сидя на тротуаре, словно очнувшись от оцепенения, расплакался», - слова правоохранителя приводит группа информации и общественных связей УВД.

Мужчину доставили в отдел милиции, а затем передали медикам. 

Милиционер спас мужчину, который хотел спрыгнуть с моста в Витебске
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