|
В школах Беларуси пройдут выпускные
08.06.2019 10:10 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
kurjer.info
В Беларуси 8−9 июня пройдут школьные выпускные. В этом году аттестаты об общем среднем образовании получат 55,4 тысячи 11-классников.
Этим летом, как и в предыдущие годы, проводить выпускные вечера Министерство образования рекомендует в стенах школ, а не за их пределами, пишет
«В школах созданы все условия для празднования выпускных. Для их безопасного проведения, —
Специалист напоминает, если 11-классники решили, что будут отмечать выпускной в другом месте, ответственность за это несут директора их учебных заведений, а не ребята и родители.
После праздника у парней и девушек будет несколько дней на отдых — а дальше тестирование. Первое ЦТ — 11 июня. Это белорусский язык. За ним 13 июня — русский.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси 8−9 июня пройдут школьные выпускные. В этом году аттестаты об общем среднем образовании получат 55,4 тысячи 11-классников.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)