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В школах Беларуси пройдут выпускные

08.06.2019 10:10 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В школах Беларуси пройдут выпускные

kurjer.info

В Беларуси 8−9 июня пройдут школьные выпускные. В этом году аттестаты об общем среднем образовании получат 55,4 тысячи 11-классников.

Этим летом, как и в предыдущие годы, проводить выпускные вечера Министерство образования рекомендует в стенах школ, а не за их пределами, пишет TUT.BY.

«В школах созданы все условия для празднования выпускных. Для их безопасного проведения, — interfax.by приводит слова Ирины Коржовой, замначальника главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования Минобразования. — Все-таки это праздник прощания со школой, а не какой-то другой, и лучше его проводить в стенах учебного заведения».

Специалист напоминает, если 11-классники решили, что будут отмечать выпускной в другом месте, ответственность за это несут директора их учебных заведений, а не ребята и родители.

После праздника у парней и девушек будет несколько дней на отдых — а дальше тестирование. Первое ЦТ — 11 июня. Это белорусский язык. За ним 13 июня — русский.
 

 
 
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В Беларуси 8−9 июня пройдут школьные выпускные. В этом году аттестаты об общем среднем образовании получат 55,4 тысячи 11-классников.
 
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